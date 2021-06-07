Kanal D Baht Oyunu Ada ( Cemre Baysel ) kimdir?

Baht Oyunu yaz aylarında Kanal D ekranlarına gelecek. Baht oyunu dizisinin tanıtımı çok beğenildi.Baht Oyunu dizisinde olan Ada karakteri, Bora Bey’in şirketinde çalışan biridir. Ada’nın ilk aşkı Rüzgar’dır. Cemre Baysel, Baht Oyunu dizisinde başrol olacak. Baht oyunu dizisinde Ada karakterini canlandıran Cemre Baysel kimdir?

Cemre Baysel

Baht Oyunu dizisinde Ada karakterini canlandıran oyuncu Cemre Baysel’dir. Cemre Baysel 5 Şubat 1999 senesinde İzmir’de doğmuştur.. Üniversite eğitimini Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği bölümünde tamamlamıştır. İlk defa Yeşil Deniz dizisiyle tanınmıştır. En son Sol Yanım dizisinde Biricik karakterini canlandırmaktaydı. Cemre Baysel’in rol aldığı yapımlar şu şekildedir;

Yeşil Deniz –Gonca (2014)

İsimsizler – Gülperi ( 2017)

Payitaht Abdülhamit –Melis ( 2018-2019)

Ramo – Fatoş ( 2020)

Sol Yanım – Biricik ( 2020-2021 )

Baht Oyunu –Ada ( 2021 )

Baht Oyunu dizisinde Ada karakterini canlandıracak güzel oyuncunun performansı merak edilmektedir.