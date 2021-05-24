Kanal D Aşkın Tarifi dizisi oyuncuları kim kimdir?

Televizyon kanallarında her sezon birbirinden farklı diziler yayınlanmaktadır. Bu açıdan bazı diziler sezon finali, bazı diziler final yaparken bazı yeni diziler ortaya çıkmaktadır. Ekranlar yeni bir diziyle tanışıyor. Kanal D ekranlarında 7 Haziran pazartesi günü aşkın tarifi adlı yeni dizi başlıyor. Vatandaşlarımız aşkın tarifi dizisi oyuncularını merak ediyor. Aşkın tarifi oyuncuları kimdir sorusunun yanıtları aranıyor.

Aşkın Tarifi dizisinin oyuncu kadrosunda Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk başrol olarak dikkat çekiyor. Aynı zamanda dizinin oyuncu kadrosunda birbirinden önemli isimler bulunuyor. Bu açıdan dizinin ne kadar önemli bir dizi olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü bir dizinin ne kadar önemli bir dizi olduğu oyuncularına bakılarak anlaşılabilir. Yaz döneminde dizisiz kalanların bu diziye büyük bir ilgi duyacağını düşünüyoruz. Çünkü bu dizi gerek oyuncu kadrosuyla olsun, gerekse konusuyla olsun milyonlarca kişinin dikkatini çekecek bir dizi gibi görünmektedir.

Fırat Karasu – Kadir Doğulu

Kadir doğulu, dizide Mert karakterini canlandıracak. Bu karakter içten bir karakterdir. Aslen Gaziantep iline bağlıdır. Kendisi doğunun has bir insan olarak dikkat çekmektedir. Sözünün eri dürüst bir kişidir. Tek kusuru olarak deli dolu bir insan olarak dikkat çekmesidir. Öfkelendiği zaman gözü başka bir şey görmüyor. Hiç düşünmeden ani kararlar vermektedir. Hiçbir zorluk durumunda kaçmaz. Mücadelesini sonuna kadar devam ettirir. Üstüne düşen tüm sorumlulukları yerine getirir. Yemek onun için çok önemli bir tutkudur. Küçük yaşlardan itibaren Gaziantep’te kebap yapmayı öğrenmiştir. Bundan dolayı yaşı ilerledikçe başka ülkenin mutfaklarını ilgi duymaya başladı. İstanbul’a okumaya gitti. Burada Fransız mutfağı ile ilgili ilginç bilgiler edindim. Ayrıca bu konuda çeşitli hocalardan bilgiler aldık.

Naz Soyluer – Serra Arıtürk

Hazın Soyluer- Cem Davran

Serra Arıtürk lise dizide naz karakterini canlandıracak kendisi bir İstanbul kızıdır. Kendini geliştirmekten hiçbir zaman vazgeçmedi ve servetine güvenmedi. Ailesinin şirketinde görev almak yerine restoran açtı. Ailesinden hiçbir destek almadan tek başına ayakta kalmaya çalıştı. Fransız mutfağı konusunda önemli eğitimler aldım. Kendisi kuralcı bir insandır. Lise hayatından beri yemekleri ilgi duymuştur. Büyüdükçe yemekleri daha çok ilgi duydum. Fransa’da gastronomi eğitimi aldı. İstanbul’a döndüğünde ailesinin şirketinde görev almak yerine Fransız restoranı açtı. Fazlasıyla mükemmeliyetçi biridir. Hiçbir işi yarım bırakmaz. Her zaman mesafesini koruyan sağlam bir dost ve iyi bir patron olarak dikkat çekmektedir. Dışardan sert görünüyor fakat içerisinde yumuşak bir kız çocuğu vardır.

Bizi de naz karakterinin babası olarak dikkat çeken hazım karakteri Cem Davran tarafından oynanmaktadır. Kendisi görgülü bir ailenin üç kuşak oğludur. Şimdiye kadar yapmış olduğu tüm işleri yerine getirmiştir. Kendisi iyi bir baba olarak dikkat çekiyor. Kızı, onun için en önemli varlıktır. Kızını üzmemek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Sağduyulu bir adam olarak dikkat çekiyor. Kızına ve çevresindeki insanlara sürekli olarak saygı duyan bir karakterdir.

Taylan Günebakan – Alper Saldıran

Dizide doktor karakteri olarak dikkat çeken Taylan karakteri, hırslı bir karakterdir. Başarıya ulaşmak için her yolu mübah olarak görmektedir. Çok iyi bir algı yönetimi ustasıdır. Kendisi iyi bir yaşam koçudur. Hırslı bir insan olduğu için para kazandıkça daha fazlasını kazanmak için uğraşmaktadır. Kendisi küçüklükten beri sevgisiz ve ilgisiz büyüdü. Aşk doktoru olarak dikkat çekiyor.

Sultan Yılmaz – Yasemin Baştan

Dizide Fırat karakterinin teyzesi olarak dikkat çekiyor. Aslen Gazianteplidir. Kendine güvenen bir insandır. Ayrıca her iş elinden gelir. Zaman zaman patron, zaman zaman anne, zaman zaman iyi bir dost olarak dikkat çekiyor. Geleneklerine bağlı muhafazakar bir insandır. Kendisinin yemek konusunda çok büyük bir yeteneği bulunmaktadır. Elinin lezzeti çok iyidir. İstanbul’da bir kebapçı dükkanı vardı. Tipik bir Anadolu kadınıdır. Kendisi çabuk parlar ancak bir o kadar da çabuk söner. Kızını ve yeğenini çok sevmektedir. Onlar sultan karakterinin vazgeçilmez kişileridir. Onlar için canını hiç düşünmeden seve seve verebilir.