İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Kanal D Aşkın Tarifi dizisi oyuncuları kim kimdir?

Ekranlar yeni bir diziyle tanışıyor. Kanal D ekranlarında 7 Haziran pazartesi günü Aşkın Tarifi adlı yeni dizi başlıyor. Vatandaşlarımız Aşkın Tarifi dizisi oyuncularını merak ediyor. Aşkın Tarifi oyuncuları kimdir sorusunun yanıtları aranıyor.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 04:53
Kanal D Aşkın Tarifi dizisi oyuncuları kim kimdir?
Takip Et:

Televizyon kanallarında her sezon birbirinden farklı diziler yayınlanmaktadır. Bu açıdan bazı diziler sezon finali, bazı diziler final yaparken bazı yeni diziler ortaya çıkmaktadır. Ekranlar yeni bir diziyle tanışıyor. Kanal D ekranlarında 7 Haziran pazartesi günü aşkın tarifi adlı yeni dizi başlıyor. Vatandaşlarımız aşkın tarifi dizisi oyuncularını merak ediyor. Aşkın tarifi oyuncuları kimdir sorusunun yanıtları aranıyor.

Aşkın Tarifi dizisinin oyuncu kadrosunda Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk başrol olarak dikkat çekiyor. Aynı zamanda dizinin oyuncu kadrosunda birbirinden önemli isimler bulunuyor. Bu açıdan dizinin ne kadar önemli bir dizi olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü bir dizinin ne kadar önemli bir dizi olduğu oyuncularına bakılarak anlaşılabilir. Yaz döneminde dizisiz kalanların bu diziye büyük bir ilgi duyacağını düşünüyoruz. Çünkü bu dizi gerek oyuncu kadrosuyla olsun, gerekse konusuyla olsun milyonlarca kişinin dikkatini çekecek bir dizi gibi görünmektedir.

Fırat Karasu – Kadir Doğulu

Kadir doğulu, dizide Mert karakterini canlandıracak. Bu karakter içten bir karakterdir. Aslen Gaziantep iline bağlıdır. Kendisi doğunun has bir insan olarak dikkat çekmektedir. Sözünün eri dürüst bir kişidir. Tek kusuru olarak deli dolu bir insan olarak dikkat çekmesidir. Öfkelendiği zaman gözü başka bir şey görmüyor. Hiç düşünmeden ani kararlar vermektedir. Hiçbir zorluk durumunda kaçmaz. Mücadelesini sonuna kadar devam ettirir. Üstüne düşen tüm sorumlulukları yerine getirir. Yemek onun için çok önemli bir tutkudur. Küçük yaşlardan itibaren Gaziantep’te kebap yapmayı öğrenmiştir. Bundan dolayı yaşı ilerledikçe başka ülkenin mutfaklarını ilgi duymaya başladı. İstanbul’a okumaya gitti. Burada Fransız mutfağı ile ilgili ilginç bilgiler edindim. Ayrıca bu konuda çeşitli hocalardan bilgiler aldık.

Naz Soyluer – Serra Arıtürk

Serra Arıtürk lise dizide naz karakterini canlandıracak kendisi bir İstanbul kızıdır. Kendini geliştirmekten hiçbir zaman vazgeçmedi ve servetine güvenmedi. Ailesinin şirketinde görev almak yerine restoran açtı. Ailesinden hiçbir destek almadan tek başına ayakta kalmaya çalıştı. Fransız mutfağı konusunda önemli eğitimler aldım. Kendisi kuralcı bir insandır. Lise hayatından beri yemekleri ilgi duymuştur. Büyüdükçe yemekleri daha çok ilgi duydum. Fransa’da gastronomi eğitimi aldı. İstanbul’a döndüğünde ailesinin şirketinde görev almak yerine Fransız restoranı açtı. Fazlasıyla mükemmeliyetçi biridir. Hiçbir işi yarım bırakmaz. Her zaman mesafesini koruyan sağlam bir dost ve iyi bir patron olarak dikkat çekmektedir. Dışardan sert görünüyor fakat içerisinde yumuşak bir kız çocuğu vardır.

Hazın Soyluer- Cem Davran

Bizi de naz karakterinin babası olarak dikkat çeken hazım karakteri Cem Davran tarafından oynanmaktadır. Kendisi görgülü bir ailenin üç kuşak oğludur. Şimdiye kadar yapmış olduğu tüm işleri yerine getirmiştir. Kendisi iyi bir baba olarak dikkat çekiyor. Kızı, onun için en önemli varlıktır. Kızını üzmemek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Sağduyulu bir adam olarak dikkat çekiyor. Kızına ve çevresindeki insanlara sürekli olarak saygı duyan bir karakterdir.

Taylan Günebakan – Alper Saldıran

Dizide doktor karakteri olarak dikkat çeken Taylan karakteri, hırslı bir karakterdir. Başarıya ulaşmak için her yolu mübah olarak görmektedir. Çok iyi bir algı yönetimi ustasıdır. Kendisi iyi bir yaşam koçudur. Hırslı bir insan olduğu için para kazandıkça daha fazlasını kazanmak için uğraşmaktadır. Kendisi küçüklükten beri sevgisiz ve ilgisiz büyüdü. Aşk doktoru olarak dikkat çekiyor.

Sultan Yılmaz – Yasemin Baştan

Dizide Fırat karakterinin teyzesi olarak dikkat çekiyor. Aslen Gazianteplidir. Kendine güvenen bir insandır. Ayrıca her iş elinden gelir. Zaman zaman patron, zaman zaman anne, zaman zaman iyi bir dost olarak dikkat çekiyor. Geleneklerine bağlı muhafazakar bir insandır. Kendisinin yemek konusunda çok büyük bir yeteneği bulunmaktadır. Elinin lezzeti çok iyidir. İstanbul’da bir kebapçı dükkanı vardı. Tipik bir Anadolu kadınıdır. Kendisi çabuk parlar ancak bir o kadar da çabuk söner. Kızını ve yeğenini çok sevmektedir. Onlar sultan karakterinin vazgeçilmez kişileridir. Onlar için canını hiç düşünmeden seve seve verebilir.


Son Güncelleme: 24.05.2021 04:53
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Aşkın TarifiKanal D
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman yayınlanır?
Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman yayınlanır?
TV8 O Ses Türkiye Hadise'nin yerine kim gelecek? Yeni juri Gülşen mi oldu?
TV8 O Ses Türkiye Hadise'nin yerine kim gelecek? Yeni juri Gülşen mi oldu?
Illegal Woman film konusu ve merak edilenler
Illegal Woman film konusu ve merak edilenler
Türkan Hanım’ın Konağı 180. bölüm fragmanı ve 25 Mayıs 2021 Salı özeti TRT 1
Türkan Hanım’ın Konağı 180. bölüm fragmanı ve 25 Mayıs 2021 Salı özeti TRT 1
Türkan Hanım’ın Konağı 179. bölüm izle 24 Mayıs Pazartesi son bölüm – TRT 1 Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izle
Türkan Hanım’ın Konağı 179. bölüm izle 24 Mayıs Pazartesi son bölüm – TRT 1 Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izle
HBO Max Titans yeni sezon ne zaman başlayacak? Titans 3. sezon yayın tarihi
HBO Max Titans yeni sezon ne zaman başlayacak? Titans 3. sezon yayın tarihi

Popüler Haberler

Memurların başka işlerde çalışması yasal mıdır?
MEB 2021 okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullarda 2.dönem ne zaman bitiyor?
Emeklinin 3 yıllık sözüne Akbank'tan 1300 TL promosyon imkanı
SGK uzmanlarından aylık 40 TL ödeme yaparak erken emeklilik için formül ve şartlar
Anneler 152. bölüm fragmanı ve 25 Mayıs 2021 Salı özeti TRT 1
Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman yayınlanır?
UEFA Konferans Ligi nedir, Türkiye'den hangi takımlar gidecek?
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?
TV8 O Ses Türkiye Hadise'nin yerine kim gelecek? Yeni juri Gülşen mi oldu?
100.000 TL'ye kadar alınabilecek 2. el arabalar listesi
Fenerbahçe Beko-Pınar Karşıyaka maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Herkül: Efsane Başlıyor filmi konusu ne? Herkül: Efsane Başlıyor filmi oyuncuları ve konusu
Altay Altınordu 1.lig play off maçı ne zaman saat kaçta?
Teşkilat dizisi nerede çekiliyor? Teşkilat dizisi çekim yerleri ve mekanları
Arka Sokaklar dizisindeki Avukat Başak karakteri Kimdir? Perihan Ünlücan dizideki rolü ve hayatı
Kağıt Ev 6. bölüm Star TV canlı izle – 24 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Kağıt Ev yeni son bölüm izle
işyerini kapatan esnaf işsizlik maaşı alabilir mi? 2021 esnafa işsizlik maaşı nereye başvurulur?
Beni Bırakma dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
En Şık Benim başvuru formu ve whatsapp hattı
Kripto piyasasında ayı sezonu nedir, ne kadar sürer? Kripto paralar ve Bitcoin ayı sezonuna girdi mi? Ayı tuzağı nedir, ne kadar sürer?
Andorra yaşam şartları nasıl? 2021 Andorra asgari ücretleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.