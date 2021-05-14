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Kanal D Aşkın Tarifi dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu mu?

Kanal D'nin yeni dizisi Aşkın Tarifi'nin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Dizi severler hangi gün olacağını araştırıyor. Peki Aşkın Tarifi dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

14 Mayıs 2021 Cuma 19:44
Kanal D Aşkın Tarifi dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu mu?
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Kanal D’nin yeni dizisi Aşkın Tarifi başrollerinde Kenan Doğulu ve Serra Arıtürk yer alıyor. Çekimlerinin hız kesmede devam ettiği dizinin merak edilen yayın tarihi ise belli oldu. Dizi, 7 Haziran Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkacak. Gaziantepli Fırat şefin, kaderi ile oynayan ünlü yaşam koçu doktor Aşk’a ders vermek amacı ile çıktığı yolda gerçek aşkı bulmasını konu eden dizinin ikinci tanıtımı da büyük ilgi gördü.

7 Haziran Pazartesi izleyici ile buluşuyor

NTC Medya’nın yapımını, Mehmet Yiğit Alp’in ise yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmenliğini Deniz Koloş yaparken, yaratıcı yapımcılığını ise Birsel Çıkıncı üstleniyor. Senaryo ise Leyla Oter ve Doruk Erengül’e ait. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler ise  Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır oluyor.

Dizinin konusu ise şu şekilde:

Kendi halinde kebap ustası olan Gaziantepli Fırat, tam evlenecek iken ünlü yaşam koçu Doktor Aşk’ın gazabına uğruyor ve kaderi değişiyor. Bunun üzerine öfkelenen Fırat, ona ders vermek için bir yola çıkıyor. Bu yolda Fransız mutfağına sürükleniyor. Geçmişinde Fransız mutfağı ile haşır neşir olan şef, tutkunu olduğu mutfağa yeniden kavuşurken, restoranın sahibi Nazlı Soyluer ile tanışarak gerçek aşkı buluyor. Fırat Şef, doğu ve batı mutfağını harmanlayan oldukça usta bir aşçı olarak karşımıza çıkıyor. Lakin şefin tarif defterinde Aşkın Tarifi ne yazık ki bulunmuyor.


Son Güncelleme: 14.05.2021 19:44
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KanalDAşkıntarifiDizi
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