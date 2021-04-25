Kanal D Aşkın Tarifi dizisi ne zaman başlıyor? Aşkın Tarifi oyuncu kadrosu ve konusu

Kanal D ‘de yaz aylarında yayınlamaya başlanacak dizilerden biri de Aşkın Tarifi dizisidir. Dizinin yapımcılığını NTC Medya yapacak. Dizinin başrollerinde Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk yer alacak.

Serra Arıtürk’ün daha önce oyunculuk deneyiminin olmadığı bilinmektedir. Dizinin Haziran 2021 gibi başlaması beklenmektedir. Kadir Doğulu, Fırat Karasu karakterini canlandıracak. Dizide Fırat Karasu karakteri, Fransız restoranında işe başlar ve restoranın sahibi olan Naz Soyluer ile aşk yaşaması konu olarak aktarılacak.

Dizinin oyuncu kadrosu

Kadir Doğulu- Fırat Karasu

Serra Arıtürk- Naz Soyluer

Yasemin Conka –Sultan

Alper Saldıran – Taylan

Cem Davran- Hazım