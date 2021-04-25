Kanal D Aşkın Tarifi dizisi ne zaman başlıyor? Aşkın Tarifi oyuncu kadrosu ve konusu

Kanal D ‘de yaz aylarında yayınlamaya başlanacak dizilerden biri de Aşkın Tarifi dizisidir. Dizinin yapımcılığını NTC Medya yapacak. Dizinin başrollerinde Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk yer alacak.
Serra Arıtürk’ün daha önce oyunculuk deneyiminin olmadığı bilinmektedir. Dizinin Haziran 2021 gibi başlaması beklenmektedir. Kadir Doğulu, Fırat Karasu karakterini canlandıracak. Dizide Fırat Karasu karakteri, Fransız restoranında işe başlar ve restoranın sahibi olan Naz Soyluer ile aşk yaşaması konu olarak aktarılacak.
Dizinin oyuncu kadrosu
Kadir Doğulu- Fırat Karasu
Yasemin Conka –Sultan
Alper Saldıran – Taylan
Cem Davran- Hazım
Son Güncelleme: 25.04.2021 15:48