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Kanal D Aşkın Tarifi dizisi ne zaman başlıyor? Aşkın Tarifi oyuncu kadrosu ve konusu

Kanal D Haziran ayında yeni bir yapımı ekrana sürecek. Aşkın Tarifi isimli dizi yakında Kanal D'de başlayacak. Dizinin konusu ve oyuncuları merak edilmektedir. Aşkın Tarifi dizisinin konusu nedir? Bu haberimizde Aşkın Tarifi isimli diziyle alakalı detayları sizler için derledik. İşte Aşkın Tarifi dizisiyle ilgili merak edilen detaylar...

25 Nisan 2021 Pazar 15:48
Kanal D Aşkın Tarifi dizisi ne zaman başlıyor? Aşkın Tarifi oyuncu kadrosu ve konusu
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Kanal D ‘de yaz aylarında yayınlamaya başlanacak dizilerden biri de Aşkın Tarifi dizisidir. Dizinin yapımcılığını NTC Medya yapacak. Dizinin başrollerinde Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk yer alacak.

Serra Arıtürk’ün daha önce oyunculuk deneyiminin olmadığı bilinmektedir. Dizinin Haziran 2021 gibi başlaması beklenmektedir. Kadir Doğulu, Fırat Karasu karakterini canlandıracak. Dizide Fırat Karasu karakteri, Fransız restoranında işe başlar ve restoranın sahibi olan Naz Soyluer ile aşk yaşaması konu olarak aktarılacak.

Dizinin oyuncu kadrosu

Kadir Doğulu- Fırat Karasu

Serra Arıtürk- Naz Soyluer

Yasemin Conka –Sultan

Alper Saldıran – Taylan

Cem Davran- Hazım

 




Son Güncelleme: 25.04.2021 15:48
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Aşkın TarifiAşkın Tarifi Ne Zaman Başlıyor?Kadir DoğuluSerra ArıtürkKanal D
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