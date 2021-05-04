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Kanal D Aşkın Tarifi dizi konusu ve oyuncuları

Kanal D ekranına yepyeni bir dizi ile gündemin nabzını tutmaya geliyor. NTC Medyanın yapımcılığını üstlendiği dizinin adı Aşkın Tarifi olacaktır. Dizi hakkında merak edilen oyuncu kadrosunu, konusu ve daha birçok detaylarını sizin haberimizin içerisinde derledik.

04 Mayıs 2021 Salı 00:33
Kanal D Aşkın Tarifi dizi konusu ve oyuncuları
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Aşkın tarifi dizisi kanal de ekranlarında seyirci ile buluşacaktır. Dizinin yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp başında bulunduğu ünlü NTC Medya üstlenmektedir. Yönetmenliğindiyse Deniz Koloş yapacaktır. Dizinin senaryosu konusunda da Leyla Oter ve Doruk Erengül kalemlerinin mürekkeplerini konuşturacaklardır.

Yaz dizileri arasında yer alacak aşkın tarifinde bir yaz dizisine göre oyuncu kadrosu olukça güçlü oluşturulmuştur. Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk gibi başarılı oyuncular başrollerde yer alacaklar. Kadir Doğulu dizi hakkında senaryosunun kendisini etkilediği için hemen kabul ettiğini bildirmişti. Uzun bir süreden sonra ekranlara dönen kadir Doğulu’yu bir romantik komedi de görmek seyirci için oldukça şaşırtıcı olacaktır. Dizinin yayın tarihi haziran sonları gibi olması planlanıyor.

Aşkın Tarifi dizisi oyuncuları

Kadir Doğulu, Serra Arıtürk, Cem Davran , Alper Saldıran, Yasemin Conka, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz,  Mehmet Şeker, Deniz Gürkan,   Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı, Batuhan Bayır

Dizinin konusu:

Kadir doğulunun canlandırmış olacağı Fırat karakteri kendisinin kebapçı olmasından başka hayatından bir şey bulunmuyordur. Bu durum üzerine ünlü bir yaşam koçu doktor ona hayatına renk katacak aşk dersleri vermek ister. Fırat önce ret etse de sonra ikna olur ve kendisini bir süre sonra kişiliğine uymayan bir Fransız restoran da bulur. Aslında geçmişte yaşamış olduğu bu mutfak ona tanıdık gelecektir ve kendisin tekrar bulmasına yardımcı olacaktır. Restoranını sahibiyse güzelliğiyle baş döndüren güzeli Naz Soyluer dir. İkili arasında sıcak bir yakınlaşma olacaktır. Fırat bu aşkı tanıdıktan sonra daha önce kendisinin hayat defterinde bir tek aşkın tarifini yaşamadığını olmadığını anlayabilecektir.

Dizi de önemli bir oyuncuda Yasemin Conka olacaktır. Dizide Fırat’ın teyzesi Sultan rolüne hayat verecektir.

 




Son Güncelleme: 04.05.2021 00:33
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Anahtar Kelimeler:
KanalDNtcmedyaAşkıntarifiKadirdoğuluYaseminçonka
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