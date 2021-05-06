Kanal D Aşkın Tarifi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı

Kanal D'nin yeni sezon için dizileri ekranlarda yerini almaya başladı. Aşkın Tarifi dizisiyle ekranlara gelmeye hazırlanan yapım, yaza bombasını vuracak diziler arasında yerini alacağa benziyor. Fragmanıyla izleyenleri büyülemeyi başaran dizi, izleyici tarafından merak konusu oldu.

Aşkın Tarifi dizisi fragmanı! Şimdi izle!

Başrollerinde Kemal Doğulu, Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Conka, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır oynayacak.

NTC medya ve Mehmet Yiğit Alp'in yapımını üstlendiği dizinin yönetmeni Deniz Koloş, senaryosu ise Leyla Oter ve Doruk Erengül kaleme alıyor.

Yemek yapmakla başlayan aşklar, tariflerin rafa kaldırılmasıyla tekrardan başka tariflerle harmanlanarak sunulmasıyla başlayacak her şey. Biri çok iyi bir Fransız aşçı diğeri ise restoran sahibi ve doğu mutfağına hakim olan marifet. İkisi de orta yolda buluşarak bambaşka lezzetlerle yeniden tarifler oluşturacaklar.

Usta oyuncu kadrosu ve ilginç senaryoyla ekranlara gelecek olan dizi, çok yakında Kanal D'de olacak!