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Kanal D Arda'nın Mutfağı yeni sezon tarihi belli oldu mu, ne zaman başlıyor?

Geçtiğimiz günlerde araştırılmaya başlanan Kanal D Arda'nın Mutfağı yeni sezon tarihi belli oldu mu, ne zaman başlıyor? hakkında yeni gelişmeler ve güncel bilgiler 5 Eylül 2020 Cumartesi tarihli haberimizde yer alıyor. Kanal D Arda'nın Mutfağı yeni sezon tarihi belli oldu mu, ne zaman başlıyor? haberimizi okuyarak merak ettiğiniz tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

05 Eylül 2020 Cumartesi 14:22
Kanal D Arda'nın Mutfağı yeni sezon tarihi belli oldu mu, ne zaman başlıyor?
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Ünlü şef Arda Türkmen’in sunuculuğunu üstlendiği Arda’nın Mutfağı programında yeni sezon heyecanı başladı. Kanal D ekranlarında yayınlanan program gündüz kuşağının en sevilen programlarından biri olmuştu. İzleyiciler programın ne zaman başlayacağını merak ediyordu.

Kanal D yönetiminden sevilen program hakkına açıklama geldi. Arda’nın Mutfağı programı 12 Eylül Cumartesi günü yeni sezonun ilk yayınını gerçekleştirecek. Sevilen gündüz kuşağı programı 13:00’de izleyici karşısına çıkacak.



Son Güncelleme: 05.09.2020 14:22
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Anahtar Kelimeler:
Ardanın MutfağıKanal D
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