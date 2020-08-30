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Kanal D Arda'nın Mutfağı yeni sezon ne zaman başlıyor?

Arda’nın Mutfağı programı geçtiğimiz sezonun en başarılı gündüz kuşağı programlarından biri olmuştu. İzleyiciler Kanal D Arda’nın Mutfağı yeni sezon ne zaman başlıyor merak ediyordu. Kanal D sevilen programın yeni sezon tarihini açıkladı.

30 Ağustos 2020 Pazar 11:42
Kanal D Arda'nın Mutfağı yeni sezon ne zaman başlıyor?
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Ünlü şef Arda Türkmen’in sunuculuğunu üstlendiği Arda’nın Mutfağı programında yeni sezon heyecanı başladı. Kanal D ekranlarında yayınlanan program gündüz kuşağının en sevilen programlarından biri olmuştu. İzleyiciler programın ne zaman başlayacağını merak ediyordu.

Kanal D yönetiminden sevilen program hakkına açıklama geldi. Arda’nın Mutfağı programı 12 Eylül Cumartesi günü yeni sezonun ilk yayınını gerçekleştirecek. Sevilen gündüz kuşağı programı 13:00’de izleyici karşısına çıkacak.



Son Güncelleme: 30.08.2020 11:42
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DArdanın Mutfağı
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