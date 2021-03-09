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Kanal D 9 Mart 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi

Bir süre gündemde ilk sıralarda yer alan Kanal D Salı yayın akışı ve TV rehberi konusunda sıcak gelişmeler merak ediliyordu. En yeni ayrıntılarıyla Kanal D Salı yayın akışı ve TV rehberi ile ilgili gelişmeleri 9 Mart 2021 Salı tarihli haberimizden okuyabilirsiniz.

09 Mart 2021 Salı 06:02
Kanal D 9 Mart 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
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Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelerin verildiği programlara ek olarak dizi ve film yapımları da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sevdikleri programlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D günlük yayın akışı içerisinde 07:00’da Sihirli Annem yer alıyor. Sevilen dizi tamamlandıktan sonra 09.00’da Neler Oluyor Hayatta programı izleyicilerin karşısına çıkacak. Programları ilgiyle takip edilen Kanal D'nin 16 Şubat Salı günü yayın akışını sizler için derledik.

Kanal D 16 Şubat Salı yayın akışı

07.00 Sihirli Annem (Tekrar)

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü (Tekrar)

13.00 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

16.00 Yüzleşme (Yeni Bölüm)

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Hekimoğlu (Yeni Bölüm)

00.15 Sadakatsiz (Tekrar)

02.20 Yüzleşme (Tekrar)

04.40 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

 

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Son Güncelleme: 09.03.2021 06:02
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Kanal DKanal D Yayın Akışı
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