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Kanal D 8 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Kanal D Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? haberine dair merak edilen en taze ayrıntıları, yazarlarımız yakından takip etmeye devam ederken biz de okurlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. 08-06-2021 tarihli haberimizde bu taze ayrıntıları okuyabilirsiniz.

08 Haziran 2021 Salı 06:02
Kanal D 8 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
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Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelerin verildiği programlara ek olarak dizi ve film yapımları da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sevdikleri programlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D günlük yayın akışı içerisinde 07.00'da Geniş Aile yer alıyor. Sevilen dizi tamamlandıktan sonra 08:30’da Konuştukça programı izleyicilerin karşısına çıkacak. Programları ilgiyle takip edilen Kanal D'nin 6 Haziran Pazar günü yayın akışını sizler için derledik.

Kanal D 6 Haziran Pazar yayın akışı

  • 01:15Osmanlı: Bir İmparatorluğun...
  • 03:30Müzik Arası
  • 04:30Güllerin Savaşı
  • 07:00Geniş Aile
  • 08:30Konuştukça
  • 09:45Magazin D Pazar
  • 12:00Arda İle Omuz Omuza
  • 13:00Takip 3 : Son Karşılaşma
  • 15:15Camdaki Kız
  • 19:00Kanal D Ana Haber
  • 20:00Çok Güzel Hareketler 2
  • 23:45Uzaylı İstilası

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ


Son Güncelleme: 08.06.2021 06:02
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
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