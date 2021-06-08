Kanal D 8 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelerin verildiği programlara ek olarak dizi ve film yapımları da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sevdikleri programlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
Kanal D 6 Haziran Pazar yayın akışı
- 01:15Osmanlı: Bir İmparatorluğun...
- 03:30Müzik Arası
- 04:30Güllerin Savaşı
- 07:00Geniş Aile
- 08:30Konuştukça
- 09:45Magazin D Pazar
- 12:00Arda İle Omuz Omuza
- 13:00Takip 3 : Son Karşılaşma
- 15:15Camdaki Kız
- 19:00Kanal D Ana Haber
- 20:00Çok Güzel Hareketler 2
- 23:45Uzaylı İstilası
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Son Güncelleme: 08.06.2021 06:02