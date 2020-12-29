Kanal D 31 Aralık yılbaşı yayın akışı

Yılbaşına özel programda Eser Yenenler’in sunacağı “Çok Güzel Haraketler 2” program da ünlü oyuncu ve şarkıcılar yer alacak. Programda Hülya Avşar, Kibariye, Cengiz Kurtoğlu, Koray Avcı, Hande Subaşı, Çok Güzel Hareketler 1 ekibi, Emircan İğrek, Ege Kökenli, Anadolu Ateşi ve Çok Güzel Hareketler 2 ekibi sahne alacak.

İkramiye Çekilişi BKM ‘de

Başarılı sinemacı Yılmaz Erdoğan ise izleyici olarak aralarında bulunacaktır. Konuk olan ünlüler skeçlerde yer alacak.

Yılbaşına özel program canlı yayın olarak sürdürülecek. Yılbaşının büyük heyecanı Milli Piyango Büyük ikramiye çekilişi ise canlı yayında KANAL D’de yayınlanacak.







