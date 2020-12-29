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Kanal D 31 Aralık yılbaşı yayın akışı

Kanal D’nin yılbaşı için özel programında “Çok Güzel Hareketler 2” olacak. Sevilen programda yılbaşına özel bölümde hangi konuklar yer alacak?

29 Aralık 2020 Salı 14:08
Kanal D 31 Aralık yılbaşı yayın akışı
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Yılbaşına özel programda Eser Yenenler’in sunacağı “Çok Güzel Haraketler 2” program da ünlü oyuncu ve şarkıcılar yer alacak. Programda Hülya Avşar, Kibariye, Cengiz Kurtoğlu, Koray Avcı, Hande Subaşı, Çok Güzel Hareketler 1 ekibi, Emircan İğrek, Ege Kökenli, Anadolu Ateşi ve Çok Güzel Hareketler 2 ekibi sahne alacak.

Başarılı sinemacı Yılmaz Erdoğan ise izleyici olarak aralarında bulunacaktır. Konuk olan ünlüler skeçlerde yer alacak.

İkramiye Çekilişi BKM ‘de

Yılbaşına özel program canlı yayın olarak sürdürülecek. Yılbaşının büyük heyecanı Milli Piyango Büyük ikramiye çekilişi ise canlı yayında KANAL D’de yayınlanacak.






Son Güncelleme: 29.12.2020 14:08
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Anahtar Kelimeler:
BKMYılbaşı ÖzelKanal DÇok Güzel Hareketler Bunlar 2
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