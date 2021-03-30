Kanal D 30 Mart 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi

Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelerin verildiği programlara ek olarak dizi ve film yapımları da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sevdikleri programlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D günlük yayın akışı içerisinde 07:00’da Sihirli Annem yer alıyor. Sevilen dizi tamamlandıktan sonra 09.00’da Neler Oluyor Hayatta programı izleyicilerin karşısına çıkacak. Programları ilgiyle takip edilen Kanal D'nin 13 Mart Cumartesi günü yayın akışını sizler için derledik.

Kanal D 13 Mart Cumartesi yayın akışı

06.30 Sihirli Annem (Tekrar)

08:15 Set Ekstra

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13.00 Arda'nın Mutfağı (Yeni Bölüm)

14:00 İnek Şaban

16.00 Sadakatsiz

18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Iron Man 2

22:30 Kod Adı:Olympos

01:00 Kod Adı: Olympus

03:00 Müzik Arası

04:00 Afilli Aşk

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