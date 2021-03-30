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Kanal D 30 Mart 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi

Kanal D Salı yayın akışı ve TV rehberi haberiyle ilgili gündemde dikkat çeken yeni gelişmeler 30 Mart 2021 Salı günü basına aktarılmaya devam ediyor. Kanal D Salı yayın akışı ve TV rehberi haberi güncel ayrıntılarını Mart 30 Salı günü ele aldığımız haberimizde okurlarımızla paylaştık. Siz de hemen okuyarak fikir sahibi olabilirsiniz.

30 Mart 2021 Salı 06:02
Kanal D 30 Mart 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
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Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelerin verildiği programlara ek olarak dizi ve film yapımları da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sevdikleri programlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D günlük yayın akışı içerisinde 07:00’da Sihirli Annem yer alıyor. Sevilen dizi tamamlandıktan sonra 09.00’da Neler Oluyor Hayatta programı izleyicilerin karşısına çıkacak. Programları ilgiyle takip edilen Kanal D'nin 13 Mart Cumartesi günü yayın akışını sizler için derledik.

Kanal D 13 Mart Cumartesi yayın akışı

06.30 Sihirli Annem (Tekrar)

08:15 Set Ekstra

08:30 Konuştukça 

09:45 Magazin D Cumartesi

13.00 Arda'nın Mutfağı (Yeni Bölüm)

14:00 İnek Şaban 

16.00 Sadakatsiz

18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Iron Man 2

22:30 Kod Adı:Olympos

01:00 Kod Adı: Olympus

03:00 Müzik Arası

04:00 Afilli Aşk

 

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 30.03.2021 06:02
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
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