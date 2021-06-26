İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş açıklama!
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...

Kanal D 26 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı ve TV rehberi

Kısa bir süre içerisinde Türkiye basınında dikkatleri üzerine toplayan Kanal D Cumartesi yayın akışı ve TV rehberi haberi ile ilgili sular durulmuyor. Yazar kadromuzun yayınladığı 26.06.2021 tarihli haberi okuayrak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olun.

26 Haziran 2021 Cumartesi 06:02
Kanal D 26 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı ve TV rehberi
Takip Et:

Kanal D yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 26 Haziran 2021 Cumartesi Kanal D ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Kanal D 26 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 26 Haziran 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal D’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Kanal D yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Kanal D 26 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı

05:30 Aşkın Tarifi
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Aşkın Tarifi
16:15 Sadakatsiz 
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Harry Potter ve Felsefe Taşı
23:15 Camdaki Kız
02:30 Aşkın Tarifi

Kanal D nasıl izlenir?

Kanal D ekranlarında 26 Haziran 2021 Cumartesi günü gündüz kuşağında yayınlar Geniş Aile ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen yemek programı ünlü şef Arda Türkmen’in sunumuyla Arda’nın Mutfağı yer alırken akşam kuşağında Takip: İstanbul ekranlara geliyor. 26 Haziran 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Kanal D 26 Haziran 2021 Cumartesi dizi yayın akışında Cumartesi günü Çok Güzel Hareketler Bunar 2  gibi yapımlar yayınlanacak. Günlük yayın akışında 26 Haziran 2021 Cumartesi günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Kanal D televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal D canlı yayını takip edilebiliyor.

Kanal D canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Kanal D frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12103

Polarizasyon yatay

Symbol rate 8333

FEC 2/3

Modulasyon: 8SPK, Pilot: ON

Kanal D hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 24

D-Smart: 22

Turksat Kablo TV: 3

Teledünya: 25

Tivibu: 23

Turkcel TV+: 22


Son Güncelleme: 26.06.2021 06:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal D Yayın AkışıKanal D
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elit İşcan kimdir, nerede doğmuştur? Elit İşcan evli mi? Elit İşcan kaç yaşında?
Elit İşcan kimdir, nerede doğmuştur? Elit İşcan evli mi? Elit İşcan kaç yaşında?
Mr.Robot ve Bohemian Rhapsody ile tanıdığımız Rami Malek kimdir? Hangi dizi ve filmlerde yer aldı? Aslen nereli?
Mr.Robot ve Bohemian Rhapsody ile tanıdığımız Rami Malek kimdir? Hangi dizi ve filmlerde yer aldı? Aslen nereli?
Wentworth Miller kimdir? Wentworth Miller kaç yaşında, nereli?
Wentworth Miller kimdir? Wentworth Miller kaç yaşında, nereli?
Mehmet Yılmaz Ak kimdir, nerelidir? Mehmet Yılmaz Ak hakkında bilgiler
Mehmet Yılmaz Ak kimdir, nerelidir? Mehmet Yılmaz Ak hakkında bilgiler
Ozan Akbaba kimdir? Ozan Akbaba kaç yaşında, nereli?
Ozan Akbaba kimdir? Ozan Akbaba kaç yaşında, nereli?
Gizem Çıracı kimdir, nerelidir? Gizem Çıracı hakkında bilgiler
Gizem Çıracı kimdir, nerelidir? Gizem Çıracı hakkında bilgiler

Popüler Haberler

ATV 26 Haziran 2021 Cumartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Kanal D 26 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı ve TV rehberi
26 Haziran 2021 Cumartesi TV 8 yayın akışı: Dizi, film ve programları
Star TV canlı yayın akışı 26 Haziran 2021 Cumartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
26 Haziran 2021 Cumartesi Show TV yayın akışı Show TV kanalında bugün neler var?
TRT 1'de 26 Haziran 2021 Cumartesi tarihinde ne var? 26 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışında neler yer alıyor?
Kanal 7'de 26 Haziran 2021 Cumartesi tarihinde ne var? 26 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışında neler yer alıyor?
26 Haziran 2021 Cumartesi günü TRT Spor yayın akışı
Fox TV'de 26 Haziran 2021 Cumartesi tarihinde ne var? 26 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışında neler yer alıyor?
Kanal D Set Ekstra programının sunucusu Tülay Demir Oktay kimdir? Tülay Demir Oktay'ın hayatı
Seksenler Gamze kimdir? Ecmel İs hakkında bilgiler
WhatsApp Web QR kod çalışmıyor, ne yapabilirim?
Canan Karanlık kimdir? Canan Karanlık hangi yapımlarda yer almıştır?
Oyun nickleri listesi : En güzel erkek ve kız oyun kullanıcı isimleri
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank harekete geçti! İhtiyacı olana kredi desteği açıklandı
Kenya yaşam şartları nasıl? 2021 Kenya asgari ücretleri
Part time çalışana kıdem tazminatı ödemesi yapılır mı? 2021
Selena dizisi Zülfikar kimdir? Ümit Erdim hakkında bilgiler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 26 Haziran 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Bugün hangi maçlar var? 25 Haziran 2021 Cuma Hangi maç hangi kanalda?
Türk Telekom 650 personel alımı başvuru şartları nelerdir? 2021 Türk Telekom personel alım kadroları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.