Kanal D 19 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı ve TV rehberi

Kanal D yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 19 Haziran 2021 Cumartesi Kanal D ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Kanal D 19 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor.
İzleyiciler 19 Haziran 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal D’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Kanal D yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.
Kanal D 19 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı
05:30 Aşkın Tarifi
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Aşkın Tarifi
16:15 Sadakatsiz
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Harry Potter ve Felsefe Taşı
23:15 Camdaki Kız
02:30 Aşkın Tarifi
Kanal D nasıl izlenir?
Kanal D ekranlarında 19 Haziran 2021 Cumartesi günü gündüz kuşağında yayınlar Geniş Aile ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen yemek programı ünlü şef Arda Türkmen’in sunumuyla Arda’nın Mutfağı yer alırken akşam kuşağında Takip: İstanbul ekranlara geliyor. 19 Haziran 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Kanal D 19 Haziran 2021 Cumartesi dizi yayın akışında Cumartesi günü Çok Güzel Hareketler Bunar 2 gibi yapımlar yayınlanacak. Günlük yayın akışında 19 Haziran 2021 Cumartesi günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.
Kanal D televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal D canlı yayını takip edilebiliyor.
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Kanal D frekans bilgileri
Türksat 4A
Frekans 12103
Symbol rate 8333
FEC 2/3
Modulasyon: 8SPK, Pilot: ON
Kanal D hangi platformlarda yayınlanıyor?
Digitürk: 24
D-Smart: 22
Turksat Kablo TV: 3
Teledünya: 25
Tivibu: 23
Turkcel TV+: 22