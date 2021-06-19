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Kanal D 19 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı ve TV rehberi

Sıcak manşet olarak basında yer almaya başladığı andan beri dikkatleri üzerine toplayan Kanal D Cumartesi yayın akışı ve TV rehberi haberine dair en yeni detayları öğrenmek istiyorsanız 19.06.2021 tarihli haberimize mutlaka göz atın.

19 Haziran 2021 Cumartesi 00:01
Kanal D 19 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı ve TV rehberi
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Kanal D yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 19 Haziran 2021 Cumartesi Kanal D ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Kanal D 19 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 19 Haziran 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal D’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Kanal D yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Kanal D 19 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı

05:30 Aşkın Tarifi
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Aşkın Tarifi
16:15 Sadakatsiz 
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Harry Potter ve Felsefe Taşı
23:15 Camdaki Kız
02:30 Aşkın Tarifi

Kanal D nasıl izlenir?

Kanal D ekranlarında 19 Haziran 2021 Cumartesi günü gündüz kuşağında yayınlar Geniş Aile ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen yemek programı ünlü şef Arda Türkmen’in sunumuyla Arda’nın Mutfağı yer alırken akşam kuşağında Takip: İstanbul ekranlara geliyor. 19 Haziran 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Kanal D 19 Haziran 2021 Cumartesi dizi yayın akışında Cumartesi günü Çok Güzel Hareketler Bunar 2  gibi yapımlar yayınlanacak. Günlük yayın akışında 19 Haziran 2021 Cumartesi günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Kanal D televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal D canlı yayını takip edilebiliyor.

Kanal D canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Kanal D frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12103

Polarizasyon yatay

Symbol rate 8333

FEC 2/3

Modulasyon: 8SPK, Pilot: ON

Kanal D hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 24

D-Smart: 22

Turksat Kablo TV: 3

Teledünya: 25

Tivibu: 23

Turkcel TV+: 22


Son Güncelleme: 19.06.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Yayın AkışıKanal D
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