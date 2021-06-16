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Kanal D 16 Haziran 2021 Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Okurlarımızın meraklarını uyandıran ve bir süredir gündemde yer alan Kanal D Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? haberi ile ilgili olarak taze gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, 16 Haziran 2021 tarihli haberimizden ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

16 Haziran 2021 Çarşamba 21:05
Kanal D 16 Haziran 2021 Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
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Kanal D yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Kanal D 16 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 16 Haziran 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal D’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Kanal D yayın akışı 16 Haziran 2021 Çarşamba içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Kanal D 16 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı

  • 01:45

    Aşkın Tarifi
     

  • 03:30

    Gelinim Mutfakta
     

  • 05:00

    Bodrum Masalı
     

  • 07:00

    Sihirli Annem
     

  • 09:00

    Neler Oluyor Hayatta
     

  • 11:00

    Yaprak Dökümü
     

  • 13:15

    Gelinim Mutfakta
     

  • 16:00

    Aşk-ı Memnu
     

  • 19:00

    Kanal D Ana Haber
     

  • 20:00

    Çok Güzel Hareketler 2
     

  • 20:45

    Baht Oyunu
     

  • 23:45

    Aşkın Tarifi

Kanal D nasıl izlenir?

Kanal D ekranlarında 16 Haziran 2021 Çarşamba günü gündüz kuşağında yayınlar Sihirli Annem ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen yarışma Gelinim Mutfakta yer alırken akşam kuşağında Sadakatsiz dizisi ekranlara geliyor. Kanal D yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Kanal D 16 Haziran 2021 Çarşamba dizi yayın akışında Sadakatsiz dizisi yayınlanacak. Günlük yayın akışında 16 Haziran 2021 Çarşamba günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Kanal D televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal D canlı yayını takip edilebiliyor.

Kanal D canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Kanal D frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12103

Polarizasyon yatay

Symbol rate 8333

FEC 2/3

Modulasyon: 8SPK, Pilot: ON

Kanal D hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 24

D-Smart: 22

Turksat Kablo TV: 3

Teledünya: 25

Tivibu: 23

Turkcel TV+: 22


Son Güncelleme: 16.06.2021 21:05
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
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