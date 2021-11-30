Kanal 7'nin Hint dizisi Baş Tacım'ın oyuncuları kimler?

Yayınladığı Hint dizileri ile beğeni kazanan Kanal 7’nin çiçeği bununda dizisi Baş Tacım, yayınlandığı andan itibaren dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin hayranları dizinin oyuncu kadrosunda kimlerin yer aldığını öğrenmek için arama motorlarını meşgul etmeye başladı. Peki Baş Tacım’ın oyuncu kadrosunda kimler var?

Baş Tacım’ın Oyuncuları Kimler?

Kanal 7 dizisi özellikle Hint dizileri ile olumlu reyting sonuçları almayı sürdürüyor. Yeni birolan Baş Tacım’ı bünyesine kattı. Yaklaşık 3 haftadır Kanal 7’de izleyenler ile buluşan dizinin 150 bölümlük uzun bir yayın hayatının olması bekleniyor.

Baş Tacım’ın başrollerinde Ankita Lokhande ve Sushant Singh Rajput yer alıyor. Dizinin diğer oyuncuları ise Asha Negi, Rithvik Dhanjani, Shruti Kanwar.