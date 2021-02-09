Kanal 7'de 9 Şubat 2021 Salı tarihinde ne var? 9 Şubat 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?

Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 ekranlarında dizi ve filmlerin yanı sıra birçok program ve yarışma ekranlara getiriliyor.
İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.
Kanal 7 ekranlarında Cumartesi günü yayın akışı sabah 06:30’da Kanal’de Sabah programıyla başlıyor. Programda güne dair gelişmeler değerlendiriliyor. Saatler 11:20’yi gösterdiğinde sevilen program Gündüz Gece ekranlara geliyor. Daha sonra 14:40’ta Dünyanın tadı adlı program yayınlanıyor. Akşam 18:00’de ise Haber Saati programıyla güne dair önemli haberler izleyicilere aktarılıyor.
Kanal 7 dizi yayın akışında Cumartesi günü saatler 19:00’u gösterdiğinde sevilen dizi Yemin yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.
Kanal 7 9 Şubat 2021 Cumartesi yayın akışı
06:30 KANAL 7 DE SABAH-HAFTA SONU
07:45 TV FİLMİ ÜÇ KIZ BİR ANA
09:50 NURSAÇAN'LA SOHBETLER
13:00 BİR GARİP AŞK
14:40 DÜNYANIN TADI
16:00 MASUM
18:00 HAFTA SONU HABERLERİ
19:00 YEMİN
21:15 BİR GARİP AŞK
23:30 HER ŞEY OĞLUM İÇİN
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