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Kanal 7'de 8 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? 8 Haziran 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?

Birçok okurumuz tarafından merak edilen ve yazarlarımız tarafından da takip edilen Kanal 7'de Salı tarihinde ne var? Salı yayın akışında neler yer alıyor? haberine dair sıcak gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız Haziran 8 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

08 Haziran 2021 Salı 12:02
Kanal 7'de 8 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? 8 Haziran 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
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Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 ekranlarında dizi ve filmlerin yanı sıra birçok program ve yarışma ekranlara getiriliyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında  Pazar  günü yayın akışı sabah 06.30'da Kanal 7’de Sabah- Hafta Sonu yer alıyor. Programda güne dair gelişmeler değerlendiriliyor. Saatler 11:50'yi gösterdiğinde Tatlı Bela dizisinin tekrarı izleyiciler ile buluşuyor. Daha sonra 15:20'de Masum dizisinin yayınlanıyor. Akşam 18:00’de ise Haber Saati programıyla güne dair önemli haberler izleyicilere aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında Pazar günü saatler 21.00 olduğunda sevilen dizi  Yaralı Kalbim yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Kanal 7 6 Haziran Pazar yayın akışı​

  • 06:30 

    Kanal 7’de Sabah
     

  • 07:50 

    Kördüğüm
     

  • 09:50 

    Nermin’in Enfes Mutfağı
     

  • 11:50 

    Tatlı Bela
     

  • 14:20 

    Mutfağım Şahane
     

  • 15:20 

    Masum
     

  • 18:00 

    Kanal 7 Haber Saati
     

  • 19:00 

    Emanet
     

  • 21:20 

    Yaralı Kalbim
     

  • 23:20 

    Ah Kalbim
     

  • 01:20 

    Emanet

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ


Son Güncelleme: 08.06.2021 12:02
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Anahtar Kelimeler:
GünlükFilmDiziYayın AkışıKanal 7
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