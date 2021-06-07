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Kanal 7'de 7 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? Kanal 7 7 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Kanal 7'de Salı tarihinde ne var? Kanal 7 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? haberiyle ilgili olarak devam eden güncel gelişmeler, birçok okurumuzun merağını topluyor. 7 Haziran 2021 Pazartesi tarihli haberimizde Kanal 7'de Salı tarihinde ne var? Kanal 7 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? ile ilgili olarak gündeme aktarılan en yeni gelişmelere yer verdik.

07 Haziran 2021 Pazartesi 12:02
Kanal 7'de 7 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? Kanal 7 7 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
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Kanal 7 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Kanal 7 ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Kanal 7 7 Haziran 2021 Salı yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 7 Haziran 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal 7 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Kanal 7 7 Haziran 2021 Salı yayın akışı

06:30 Kanal 7’de Sabah

07:45 İftira

09:50 Nermin’in Enfes Mutfağı

12:00 Tatlı Bela

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:15 Sensiz Olmaz

23:20 Kız Annesi

01:30 Ah Kalbim

Kanal 7 nasıl izlenir?

Kanal 7 ekranlarında 7 Haziran 2021 Salı günü gündüz kuşağında yayınlar Kanal 7’de Sabah programı ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen Hint dizisi Masum yer alırken akşam kuşağında Emanet dizisi ekranlara geliyor. 7 Haziran 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Kanal 7 dizi yayın akışında 7 Haziran 2021 Salı günü Emanet dizisi yayınlanacak. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına Kanal 7’de bugün ne var, Kanal 7 günlük yayın akışını araştırıyor. Kanal 7 7 Haziran 2021 Salı günlük yayın akışında birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Kanal 7 televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal 7 canlı yayını takip edilebiliyor.

Kanal 7 canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Kanal 7 frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12095

Polarizasyon yatay

Symbol rate 4800

FEC 5/6

Kanal 7 hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 34

D-Smart: 27

Turksat Kablo TV: 27

Tivibu: 28


Son Güncelleme: 07.06.2021 12:02
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Anahtar Kelimeler:
DiziGünlükYayın AkışıKanal 7
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