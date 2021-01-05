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Kanal 7'de 5 Ocak 2021 Salı tarihinde ne var? Kanal 7 5 Ocak 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Basında yer aldığı ilk andan itibaren yankı uyandıran Kanal 7'de Salı tarihinde ne var? Kanal 7 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? haberine dair tüm yeni ayrıntılar 05.01.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Şimdi okuyarak tüm gelişmeleri keşfedin!

05 Ocak 2021 Salı 19:06
Kanal 7'de 5 Ocak 2021 Salı tarihinde ne var? Kanal 7 5 Ocak 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
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Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 ekranlarında dizi ve filmlerin yanı sıra birçok program ve yarışma ekranlara getiriliyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Salı günü yayın akışı sabah 06:30’da Kanal’de Sabah programıyla başlıyor. Programda güne dair gelişmeler değerlendiriliyor. Saatler 11:40’ı gösterdiğinde sevilen günlük dizi Bir Garip Aşk ekranlara geliyor. Daha sonra 14:20’de Mutfağım Şahane adlı program yayınlanıyor. Akşam 18:00’de ise Haber Saati programıyla güne dair önemli haberler izleyicilere aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında Salı günü saatler 19:00’u gösterdiğinde sevilen dizi Emanet yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Kanal 7 5 Ocak 2021 Salı yayın akışı

06:30 KANAL 7 DE SABAH

07:45 TV FİLMİ

08:45 KÖRDÜĞÜM

10:30 HEYKEL

11:40 BİR GARİP AŞK

14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE

15:20 MASUM

18:00 HABER SAATİ

19:00 EMANET [YENİ BÖLÜM]

21:15 BİR GARİP AŞK

23:20 AH KALBİM

01:15 KEZBAN YENGE

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 05.01.2021 19:06
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GünlükFilmDiziYayın AkışıKanal 7
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