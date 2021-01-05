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Kanal 7'de 5 Ocak 2021 Salı tarihinde ne var? 5 Ocak 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?

Yazarlarımızın kaleme aldığı ve yakından takip ettikleri Kanal 7'de Salı tarihinde ne var? Salı yayın akışında neler yer alıyor? haberine dair en güncel bilgileri edinmek için siz de hemen 5 Ocak 2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

05 Ocak 2021 Salı 07:06
Kanal 7'de 5 Ocak 2021 Salı tarihinde ne var? 5 Ocak 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
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Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 ekranlarında dizi ve filmlerin yanı sıra birçok program ve yarışma ekranlara getiriliyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Salı günü yayın akışı sabah 06:30’da Kanal’de Sabah programıyla başlıyor. Programda güne dair gelişmeler değerlendiriliyor. Saatler 11:40’ı gösterdiğinde sevilen günlük dizi Bir Garip Aşk ekranlara geliyor. Daha sonra 14:20’de Mutfağım Şahane adlı program yayınlanıyor. Akşam 18:00’de ise Haber Saati programıyla güne dair önemli haberler izleyicilere aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında Salı günü saatler 19:00’u gösterdiğinde sevilen dizi Emanet yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Kanal 7 5 Ocak 2021 Salı yayın akışı

06:30 KANAL 7 DE SABAH

07:45 TV FİLMİ

08:45 KÖRDÜĞÜM

10:30 HEYKEL

11:40 BİR GARİP AŞK

14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE

15:20 MASUM

18:00 HABER SAATİ

19:00 EMANET [YENİ BÖLÜM]

21:15 BİR GARİP AŞK

23:20 AH KALBİM

01:15 KEZBAN YENGE

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 05.01.2021 07:06
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GünlükFilmDiziYayın AkışıKanal 7
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