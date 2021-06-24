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Kanal 7'de 24 Haziran 2021 Perşembe tarihinde ne var? 24 Haziran 2021 Perşembe yayın akışında neler yer alıyor?

Yayınlandığı ilk günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan Kanal 7'de Perşembe tarihinde ne var? Perşembe yayın akışında neler yer alıyor? haberi ile ilgili olarak yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız 24-06-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

24 Haziran 2021 Perşembe 03:01
Kanal 7'de 24 Haziran 2021 Perşembe tarihinde ne var? 24 Haziran 2021 Perşembe yayın akışında neler yer alıyor?
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Kanal 7 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Kanal 7 ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. 24 Haziran 2021 Perşembe Kanal 7 yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 24 Haziran 2021 Perşembe Kanal 7 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal 7 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 24 Haziran 2021 Perşembe Kanal 7 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Kanal 7 24 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı


 
  • 01:30Ah Kalbim
     
  • 03:00Tv Filmi
     
  • 06:30Kanal 7 De Sabah
     
  • 07:45Göl Efsanesi
     
  • 09:30Muhabbet Kapısı
     
  • 12:00Tv Filmi
     
  • 13:10Bir Çift Çizme
     
  • 14:20Mutfağım Şahane
     
  • 15:20Masum
     
  • 18:00Haber Saati
     
  • 19:00Emanet[yeni Bölüm]
     
  • 21:15Sensiz Olmaz
     
  • 23:20Ceviz Oynamaya Mı Geldin

Kanal 7 nasıl izlenir?

Kanal 7 ekranlarında 24 Haziran 2021 Perşembe günü gündüz kuşağında yayınlar Kanal 7’de Sabah programı ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen Hint dizisi Masum yer alırken akşam kuşağında Emanet dizisi ekranlara geliyor. Kanal 7 24 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Kanal 7 dizi yayın akışında 24 Haziran 2021 Perşembe günü Emanet dizisi yayınlanacak. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına Kanal 7’de bugün ne var, Kanal 7 günlük yayın akışını araştırıyor. Kanal 7 24 Haziran 2021 Perşembe günlük yayın akışında birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Kanal 7 televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal 7 canlı yayını takip edilebiliyor.

Kanal 7 canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Kanal 7 frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12095

Polarizasyon yatay

Symbol rate 4800

FEC 5/6

Kanal 7 hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 34

D-Smart: 27

Turksat Kablo TV: 27

Tivibu: 28

 


Son Güncelleme: 24.06.2021 03:01
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Anahtar Kelimeler:
DiziGünlük Yayın AkışıYayın AkışıKanal 7
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