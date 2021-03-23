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Kanal 7'de 23 Mart 2021 Salı tarihinde ne var? Kanal 7 23 Mart 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Kanal 7'de Salı tarihinde ne var? Kanal 7 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? haberiyle ilgili olarak devam eden güncel gelişmeler, birçok okurumuzun merağını topluyor. 23 Mart 2021 Salı tarihli haberimizde Kanal 7'de Salı tarihinde ne var? Kanal 7 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? ile ilgili olarak gündeme aktarılan en yeni gelişmelere yer verdik.

23 Mart 2021 Salı 00:00
Kanal 7'de 23 Mart 2021 Salı tarihinde ne var? Kanal 7 23 Mart 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
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Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 ekranlarında dizi ve filmlerin yanı sıra birçok program ve yarışma ekranlara getiriliyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Salı günü yayın akışı sabah 06:30’da Kanal’de Sabah programıyla başlıyor. Programda güne dair gelişmeler değerlendiriliyor. Saatler 11:50'yi gösterdiğinde Yaralı Kalbim dizisinin yeni bölümü izleyiciler ile buluşuyor. Daha sonra 15:20'de Masum dizisinin yeni bölümü yayınlanıyor. Akşam 18:00’de ise Haber Saati programıyla güne dair önemli haberler izleyicilere aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında Salı günü saatler 19:00’u gösterdiğinde sevilen dizi Emanet yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Kanal 7 23 Mart Salı yayın akışı

06:30 KANAL 7 DE SABAH

07:45 SUSUZLUK

09:50 NERMİN'İN ENFES MUTFAĞI

11:50 YARALI KALBİM

14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE

15:20 MASUM

18:00 KANAL 7 HABER SAATİ

19:00 EMANET

21:30 TATLI BELA

23:10 CİCİ ANNEM

01:00 AH KALBİM

00:20 GÜNDÜZ GECE

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 23.03.2021 00:00
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GünlükFilmDiziYayın AkışıKanal 7
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