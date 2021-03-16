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Kanal 7'de 16 Mart 2021 Salı tarihinde ne var? Kanal 7 16 Mart 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Geçtiğimiz günlerde araştırılmaya başlanan Kanal 7'de Salı tarihinde ne var? Kanal 7 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? hakkında yeni gelişmeler ve güncel bilgiler 16 Mart 2021 Salı tarihli haberimizde yer alıyor. Kanal 7'de Salı tarihinde ne var? Kanal 7 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? haberimizi okuyarak merak ettiğiniz tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

16 Mart 2021 Salı 06:01
Kanal 7'de 16 Mart 2021 Salı tarihinde ne var? Kanal 7 16 Mart 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
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Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 ekranlarında dizi ve filmlerin yanı sıra birçok program ve yarışma ekranlara getiriliyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Cumartesi günü yayın akışı sabah 06:30’da Kanal’de Sabah programıyla başlıyor. Programda güne dair gelişmeler değerlendiriliyor. Saatler 11:20’yi gösterdiğinde sevilen program Gündüz Gece ekranlara geliyor. Daha sonra 15:00'da Dünyanın tadı adlı program yayınlanıyor. Akşam 18:00’de ise Haber Saati programıyla güne dair önemli haberler izleyicilere aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında Cumartesi günü saatler 19:00’u gösterdiğinde sevilen dizi Yemin yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Kanal 7 13 Mart Cumartesi yayın akışı

06:30 KANAL 7 DE SABAH-HAFTA SONU

07:45 BAYRAM

09:50 NURSAÇAN'LA SOHBETLER

11:20 GÜNDÜZ GECE

13:00 TATLI BELA

15:00 DÜNYANIN TADI

16:00 MASUM

18:00 HAFTA SONU HABERLERİ

19:00 YEMİN

19:40 YEMİN 

22:20 YARALI KALBİM 

00:20 GÜNDÜZ GECE

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 16.03.2021 06:01
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Anahtar Kelimeler:
GünlükFilmDiziYayın AkışıKanal 7
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