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Kanal 7'de 16 Mart 2021 Salı tarihinde ne var? 16 Mart 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?

Kanal 7'de Salı tarihinde ne var? Salı yayın akışında neler yer alıyor? haberinin gündeme gelmesinin ardından okurlarımızın birçoğu tarafından merak edilen ayrıntılara yer verdiğimiz 16 Mart 2021 Salı tarihli haberimizden yeni detayları da öğrenebilirsiniz.

16 Mart 2021 Salı 00:00
Kanal 7'de 16 Mart 2021 Salı tarihinde ne var? 16 Mart 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
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Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 ekranlarında dizi ve filmlerin yanı sıra birçok program ve yarışma ekranlara getiriliyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Cumartesi günü yayın akışı sabah 06:30’da Kanal’de Sabah programıyla başlıyor. Programda güne dair gelişmeler değerlendiriliyor. Saatler 11:20’yi gösterdiğinde sevilen program Gündüz Gece ekranlara geliyor. Daha sonra 15:00'da Dünyanın tadı adlı program yayınlanıyor. Akşam 18:00’de ise Haber Saati programıyla güne dair önemli haberler izleyicilere aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında Cumartesi günü saatler 19:00’u gösterdiğinde sevilen dizi Yemin yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Kanal 7 13 Mart Cumartesi yayın akışı

06:30 KANAL 7 DE SABAH-HAFTA SONU

07:45 BAYRAM

09:50 NURSAÇAN'LA SOHBETLER

11:20 GÜNDÜZ GECE

13:00 TATLI BELA

15:00 DÜNYANIN TADI

16:00 MASUM

18:00 HAFTA SONU HABERLERİ

19:00 YEMİN

19:40 YEMİN 

22:20 YARALI KALBİM 

00:20 GÜNDÜZ GECE

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 16.03.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
GünlükFilmDiziYayın AkışıKanal 7
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