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Kanal 7'de 13 Nisan 2021 Salı tarihinde ne var? Kanal 7 13 Nisan 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Basın bülteninde yer almaya başladığı günden bu yana merak uyandıran Kanal 7'de Salı tarihinde ne var? Kanal 7 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde! 13-04-2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin sıcak ayrıntılarını öğrenebilirsiniz.

13 Nisan 2021 Salı 00:00
Kanal 7'de 13 Nisan 2021 Salı tarihinde ne var? Kanal 7 13 Nisan 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
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Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 ekranlarında dizi ve filmlerin yanı sıra birçok program ve yarışma ekranlara getiriliyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında  Cumartesi  günü yayın akışı sabah 04.45'de Kanal’de Tv film yer alıyor. Programda güne dair gelişmeler değerlendiriliyor. Saatler 13.00'yi gösterdiğinde Yaralı Kalbim dizisinin yeni bölümü izleyiciler ile buluşuyor. Daha sonra 15:00'de Dünyanın Tadı dizisinin yeni bölümü yayınlanıyor. Akşam 18:00’de ise Haber Saati programıyla güne dair önemli haberler izleyicilere aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında Cumartesi günü saatler 19:00’u gösterdiğinde sevilen dizi Yemin yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Kanal 7 10 Nisan Cumartesi yayın akışı


 

  • 07:45

    TV filmi

  • 09:50

    Nursaçan’la Sohbetler

  • 11:20

    Gündüz Gece

  • 13:00

    Yaralı Kalbim

  • 15:00

    Dünyanın Tadı

  • 16:00

    Masum

  • 18:00

    Hafta Sonu Haberleri

  • 19:40

    Yemin

  • 22:20

    Tatlı Bela

  • 00:20

    Gündüz Gece

  • 06:30

    Kanal 7’de Hafta Sonu

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ




Son Güncelleme: 13.04.2021 00:00
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GünlükFilmDiziYayın AkışıKanal 7
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