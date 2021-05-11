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Kanal 7'de 11 Mayıs 2021 Salı tarihinde ne var? 11 Mayıs 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?

Kanal 7'de Salı tarihinde ne var? Salı yayın akışında neler yer alıyor? haberinin gündeme gelmesiyle beraber birçok kişi haberin sıcak gelişmelerini merak etmeye başlamıştı. 11 Mayıs 2021 Salı tarihli haberimizi okuyarak Kanal 7'de Salı tarihinde ne var? ile ilgili merak ettiğiniz ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

11 Mayıs 2021 Salı 18:02
Kanal 7'de 11 Mayıs 2021 Salı tarihinde ne var? 11 Mayıs 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
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Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 ekranlarında dizi ve filmlerin yanı sıra birçok program ve yarışma ekranlara getiriliyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında  Cumartesi  günü yayın akışı sabah 06.30'da Kanal 7’de Sabah- Hafta Sonu yer alıyor. Programda güne dair gelişmeler değerlendiriliyor. Saatler 13.00'yi gösterdiğinde Yaralı Kalbim dizisinin yeni bölümü izleyiciler ile buluşuyor. Daha sonra 15:00'de Dünyanın Tadı dizisinin yeni bölümü yayınlanıyor. Akşam 18:00’de ise Haber Saati programıyla güne dair önemli haberler izleyicilere aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında Cumartesi günü saatler 20.00 olduğunda sevilen dizi Yemin yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Kanal 7 17 Nisan Cumartesi yayın akışı

  • 06:30 

    Kanal 7'de Sabah - Hafta Sonu

  • 07:45

    Allı Zeynebim

  • 09:45

    Elvan

  • 11:20

    Başkent Kulüsi 

  • 12:45

    Yaralı Kalbim

  • 15:00

    Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum

  • 16:00

    Masum

  • 18:00

    Hafta Sonu Haberleri

  • 18:50

    İftar Saati

  • 20:00

    Yemin

  • 22:30 

    Hz. Yusuf

  • 00:15

    Tv Filmi Hastane önünde İncir Ağacı

  • 02:10

    Mustafa Karataş ile Sahur Vakti 

  • 04:50

    Mukabele

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ


Son Güncelleme: 11.05.2021 18:02
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Anahtar Kelimeler:
GünlükFilmDiziYayın AkışıKanal 7
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