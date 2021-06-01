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Kanal 7'de 1 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? Kanal 7 1 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Basında yer aldığı gün büyük ilgi toplayan Kanal 7'de Salı tarihinde ne var? Kanal 7 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? haberi ile ilgili güncel ayrıntılar basına aktaırlmaya devam ediyor. Siz de 1 Haziran 2021 tarihli haberimizden güncel bilgileri hemen öğrenebilirsiniz.

01 Haziran 2021 Salı 12:01
Kanal 7'de 1 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? Kanal 7 1 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
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Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 ekranlarında dizi ve filmlerin yanı sıra birçok program ve yarışma ekranlara getiriliyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında  Cumartesi  günü yayın akışı sabah 06.30'da Kanal 7’de Sabah- Hafta Sonu yer alıyor. Programda güne dair gelişmeler değerlendiriliyor. Saatler 13.00'yi gösterdiğinde Yaralı Kalbim dizisinin yeni bölümü izleyiciler ile buluşuyor. Daha sonra 15:00'de Dünyanın Tadı dizisinin yeni bölümü yayınlanıyor. Akşam 18:00’de ise Haber Saati programıyla güne dair önemli haberler izleyicilere aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında Cumartesi günü saatler 20.00 olduğunda sevilen dizi Yemin yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Kanal 7 29 Mayıs Cumartesi yayın akışı

  • 06:30 

    Kanal 7'de Sabah - Hafta Sonu

  • 07:45

    Karayılan

  • 09:50

    Nursaçan'la Sohbetler

  • 11:20

    Gündüz Gece 

  • 13:00

    Tatlı Bela

  • 15:00

    Dünyanın Tadı

  • 16:00

    Masum

  • 18:00

    Hafta Sonu Haberleri

  • 19:00

    Yemin

  • 22:20

    Sensiz Olmaz

  • 00:20

    Gündüz Gece

  • 02:10

    Ah Kalbim

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ


Son Güncelleme: 01.06.2021 12:01
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Anahtar Kelimeler:
GünlükFilmDiziYayın AkışıKanal 7
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