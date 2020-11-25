İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
24 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde hastaneye yatan kişi sayısı 7 bin 381 oldu
Son Dakika
24 Kasım vaka tablosu açıklandı!...
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu
Son Dakika
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada...
Huawei, alt markası Honor'u 15.2 milyar dolara resmen sattı
Huawei, alt markası Honor'u 15.2...
En güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları ve resimli güzel sözler
Son Dakika
En güzel 24 Kasım Öğretmenler...

Kanal 7 yeni dizisi Yaralı Kalbim dizi oyuncuları ve dizi konusu

Yeni ayrıntıları merak konusu olan Kanal 7 yeni dizisi Yaralı Kalbim dizi oyuncuları ve dizi konusu haberine dair öğrenmek istediğiniz tüm gelişmeler 25.11.2020 tarihli haberimizde. Hemen okuyarak merakınızı giderebilirsiniz.

25 Kasım 2020 Çarşamba 09:20
Kanal 7 yeni dizisi Yaralı Kalbim dizi oyuncuları ve dizi konusu
Takip Et:

Ülkemizde Hint dizilerine ilgi giderek artıyor. Kanal 7 ekranlarında yeni bir Hint dizisi yayınlanacak. Kanal 7 ekranlarında yayınlanacak yeni dizi Yaralı Kalbim’in konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor.

Yaralı Kalbim dizisi oyuncu kadrosu, karakterleri

Dizinin orijinal adı Geet-Hui Sabse Parayi’dir. Dizi 5 Nisan 2010 tarihinde yayınlanmaya başlarken 2011 yılında final yapmıştır. Dizi toplamda 470 bölümdür. Dizinin yönetmeni ise Nissar Parvez’dir.

Yaralı Kalbim dizisi oyuncu kadrosu

Drashti Dhami- Geet,

Gurmeet Chaudhary- Maan Singh,

Abhinav Shukla/Samir Sharma- Dev Singh,

Karishma Randhawa / Sonali Nikam- Naintara,

Vishal Thakkar – Manav,

Piyush Sahdev- Arjun,


Suhasini Mulay/Anju Mahendru- Savitri Khuranna,

Nikunj Malik- Anwesha Singh Khurana,

Melanie Pais Nandini -Handa,

Tanushree Kaushal/Usma Bachani- Parminder

Drashti Dhami- Geet

Dizide Geet karakterini Drashti Dhami canlandırıyor. Geet 18 yaşında genç ve güzel bir kadındır. Geet zorla evlendirilmek istenmektedir. Maan ile aşk yaşayan Geet bu evlilikten kurtulmak için savaşmak zorundadır.

Drashti Dhami’nin rol aldığı dizi filmler; 

  • 2010- Geet- Hui Sabse Parayi- Geet
  • 2012- Madhubala – Ek Ishq Ek Junoon- Madhubala,
  • 2015-Ek Tha Raja Ek Thi Rani- Gayatri Seth,
  • 2018-Silsila Badalte Rishton Ka-Nandini Malhotra

Gurmeet Chaudhary- Maan Singh

Maan başarılı yakışıklı ancak bir o kadar hırslı biridir. Maan Geet ile aşk yaşamaktadır ancak Geet abisinin eşidir. Bu nedenle aşkını yaşayamayan Maan aşkı için savaşmak zorundadır.

Gurmeet Chaudhary’ın rol aldığı dizi filmler;

  • 2010-Geet – Hui Sabse Parayi- Maan,
  • 2012-Punar Vivah-Yash Suraj ,
  • 2015- Khamoşiyan- Jaidev Dhanrajgir,
  • 2016- Wajah Tum Ho- Avukat Ranveer Bajaj,
  • 2017- Laali Ki Shaadi Mein Laaddoo Deewana- Prens Veer,
  • 2018- Paltan- Yüzbaşı Prithvi Singh Dagar

Abhinav Shukla/Samir Sharma- Dev Singh

Dev Geet ile evlenmiştir. Dev Geet’i evliliğe zorlamıştır. Hırslı ve gözü kara biri olan Dev Geet’i evliliğe zorlar ve sonunda evlenir. Ancak Geet Dev’in kardeşi Maan’a aşıktır. Bu üçlü arasında yaşanacak olaylar bir hayli dikkat çekecektir.

Abhinav Shukla’nın rol aldığı dizi filmler;

  • 2010-Geet- Dev,
  • 2018-Silsila Badalte Rishton Ka-Rajdeep Thakur,
  • 2019-Khatra Khatra Khatra-Kendisi


Son Güncelleme: 25.11.2020 09:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HintYaralı KalbimKanal 7
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?
Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel dizisine dahil oluyor iddiası heyecanlandırdı
Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel dizisine dahil oluyor iddiası heyecanlandırdı
Çukur Selim Koçavalı ölüyor mu? Öner Erkan diziye veda mı ediyor?
Çukur Selim Koçavalı ölüyor mu? Öner Erkan diziye veda mı ediyor?
Sağ Salim filminin konusu nedir? Sağ Salim konusu ve oyuncuları
Sağ Salim filminin konusu nedir? Sağ Salim konusu ve oyuncuları
Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre hakkında bilgiler
Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre hakkında bilgiler
Yasak Elma'ya Gamze Süner Atay'da dahil oldu!
Yasak Elma'ya Gamze Süner Atay'da dahil oldu!

Popüler Haberler

Kanal 7 yeni dizisi Yaralı Kalbim dizi oyuncuları ve dizi konusu
Mama, bez ve süt yardımı nasıl alınır? Kasım 2020 Yardım kimlere verilir, şartlar nelerdir?
E-devlet kredi notu sorgulama ve öğrenme işlemleri 2020
Emanet dizisi Selim kimdir? Osman Aydın yer aldığı dizi ve film yapımları
Türkan Hanımın Konağı dizisi Rabia karakteri kimdir? Arzu Yanardağ kimdir, nereli, kaç yaşında?
Acemi Anneler Adabeyli Adası gerçek mi? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?
Yatıya Misafirim Var programı Kanal D başvuru formu ve whatsapp iletişim numaraları
Türkan Hanımın Konağı dizisi Zehra kimdir? Almira Tuğgül Küçükoğlu rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Şeref Bey oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Günlük burç yorumları 26 Kasım 2020 Perşembe - Burcunuz bugün size aşk, ekonomi, aile ve sağlık konusunda neler söylüyor?
C Vitamini eksikliğinde vücutta görülen değişimler ve çözümleri
EBA şifresi nasıl alınır? EBA öğrenci giriş şifresi alma yöntemleri
Günlük burç yorumları 16 Temmuz 2020 Perşembe Astrolojijk falınız
Zalim İstanbul dizisi tekrarları ne zaman, hangi kanalda yayınlanıyor?
Serenay Sarıkaya Yasak Elma dizisi kadrosuna mı dahil olacak?
Zehirli Çiçekler dizisi oyuncuları kimlerdir? Exxen Zehirli Çiçekler dizisi konusu ve oyuncuları
Media Markt Black Cuma Şahane Cuma kampanyası indirimli ürünler listesi 2020
Bankaların güncel kredi faiz oranları 25 Kasım 2020 Çarşamba
Bay Yanlış neden yayınlanmıyor? Bay Yanlış final bölümü olacakmı? Fox TV Bay Yanlış bitti mi, final yapacak mı?
Açıktan öğretim üniversite kayıt tarihleri ne zamandır? Açıktan üniversite okuyanlar öğrenci haklarından yararlanabilir mi?
Sadakatsiz dizisi tekrar bölümleri ne zaman?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.