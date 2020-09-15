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Kanal 7 yeni dizisi Yaralı Kalbim dizi oyuncuları ve dizi konusu

Son günlerde gündemde tartışmalara neden olan Kanal 7 yeni dizisi Yaralı Kalbim dizi oyuncuları ve dizi konusu hakkında neler olup bittiğini birçok kişi merak ediyor. ile ilgili olarak güncel bilgileri okurlarımızla 15.09.2020 tarihli haberimizde paylaştık.

15 Eylül 2020 Salı 21:00
Kanal 7 yeni dizisi Yaralı Kalbim dizi oyuncuları ve dizi konusu
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Yaralı Kalbim Oyuncuları Kadrosu

Yaralı Kalbim Oyuncu Listesi

  • Drashti Dhami – Geet
  • Gurmeet Choudhary  – Maan
  • Vishal Thakkar -Manav
  • Piyush Sahdev -Arjun Rathore
  • Shalini Kapoor Sagar – Rano
  • Vishal Thakkar -Manav
  • Jaanvi Sangwan – Beeji
  • Anju Mahendroo – Dadi
  • Amit Jain – Ranveer

Yaralı Kalbim Oyuncu Kadrosu

Drashti Dhami – Geet

Geet, bir köyde doğmuş ve büyüme geleneği olan güzel bir kızdır. Geet üniversite eğitimine sadece 18 yaşında devam etti. Geet kendi geleneklerinden memnundur, bu nedenle üniversite hayatında kendi geleneklerine bağlı kalabilir. Geet, kendini ailesine adamış, onur ve haysiyet için yaşayan ve asla ailesini hayal kırıklığına uğratmak istemeyen bir kızdır.

Gurmeet Choudhary  – Maan Singh Khurana

Maan sert ve kibirli biri gibi görünse de içi pamuk gibidir. Maan sıkıntı içinde Geet'i kurtardı.

Shalini Kapoor Sagar – Rano

Rano, genç yaşta evlenmiş, yumuşak huylu güzel bir kadındır. Ailesine çok bağlı olan Rano, herkesten önce ailesini düşünüyor. Rano artık hayatından memnun. Kızına da iyi bir hayat vermek istiyor.

Piyush Sahdev – Arjun Rathore

Arjun, kız kardeşi için Delhi'ye gelen Naintara'nın küçük erkek kardeşidir. Arjun risk almayı sever ve istediğini elde etmek için her şeyi yapacaktır. Arjun pervasız ve öfkeli bir adam olmasına rağmen, kız kardeşine aşırı derecede bağlıdır ve kız kardeşinin başına gelenlerden sonra intikam almaya karar verir.

Vishal Thakkar –Manav

Manav, Arjuna'nın yakın arkadaşıdır ve Rahibe Arjuna'nın düğününe geldiğinde, güzel Anvesha'ya aşık olur.

Samir Sharma – Dev


Dev aslan Kanadalı. Çok yakışıklı ve karizmatik bir adam olan Dev, çekiciliğini iyi kullanır ve önce Geeta'nın ailesini sonra da Geeta'yı etkiler.

Karishma Randeva – Ex Naintara

Dev ile evli güzel bir kadındır.

Jaanvi Sangwan-Beeji

Anju Mahendroo – Dadi ma

Babaanne

Amit Jain – Ranveer

Ranveer Nandini’nin yakın arkadaşıdır.

Nikunj Malik – Anvesha Khurana

Anvesha Khurana, ailesinin en küçük kızı ve Maan'daki kız kardeşidir. Yaşayan bir kız olan Anvesha, yurtdışında okurken erkek kardeşinin Geet'le düğünü haberini alır ve Delhi'ye döner. Ağabeyinden Geet'i kıskanıyor.



Son Güncelleme: 15.09.2020 21:00
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Anahtar Kelimeler:
Yaralı KalbimKanal7
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