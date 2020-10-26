Kanal 7 Yemin dizisi neden yok, neden yayınlanmıyor? Yemin dizisi artık sadece haftasonu ekranlarda

Karamel Film tarafından ortaya konan ve yönetmenliğini Serkan Mut’un üstlendiği Yemin dizisiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak oyuncu kadrosunda yaşanan değişikliklerle gündeme gelen dizinin güncel kadrosunda Gökberk Demirci, Can Verel, Yaghmur Shahbazova, Gül Arcan Gürses ile Berkant Müftüler gibi önemli isimler yer aldığı biliniyor.

ekranlarında 7 Eylül tarihinden itibaren yeni sezonuyla yayınlanmaya başlayan Yemin dizisi hakkında flaş bir karar verildi. Yayınlanan ilk sezonu ile reytinglerin en üst kısımlarında yer almayı başaran dizinin sezona başrol değişiklikleri ve saat değişiklikleri ile başlaması ardından reytinglerde düşüş görüldü. Bu reytinglerin toparlanabilmesi için son olarak alınan flaş kararla birlikte dizinin yayın günü değiştirildi. Yemin dizisi 31 Ekim tarihinden itibaren her hafta Cumartesi ve Pazar günleri yayınlanacak.

Yemin dizisi 31 Ekim’den itibaren her Cumartesi ve Pazar 19.00’da Kanal 7 ekranlarında izleyicinin karşısına geçecek!