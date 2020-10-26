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Kanal 7 Yemin dizisi neden yok, neden yayınlanmıyor? Yemin dizisi artık sadece haftasonu ekranlarda

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Yemin'de yeni değişiklikler yaşanıyor. Reytinglerde düşüşe geçen dizinin eski formuna kavuşması için yayın gününde değişikliğe gidildi! Dizinin yeni bölümleri artık hafta sonlarında yayınlanacak...

26 Ekim 2020 Pazartesi 20:04
Kanal 7 Yemin dizisi neden yok, neden yayınlanmıyor? Yemin dizisi artık sadece haftasonu ekranlarda
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Karamel Film tarafından ortaya konan ve yönetmenliğini Serkan Mut’un üstlendiği Yemin dizisiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak oyuncu kadrosunda yaşanan değişikliklerle gündeme gelen dizinin güncel kadrosunda Gökberk Demirci, Can Verel, Yaghmur Shahbazova, Gül Arcan Gürses ile Berkant Müftüler gibi önemli isimler yer aldığı biliniyor.


Kanal 7 ekranlarında 7 Eylül tarihinden itibaren yeni sezonuyla yayınlanmaya başlayan Yemin dizisi hakkında flaş bir karar verildi. Yayınlanan ilk sezonu ile reytinglerin en üst kısımlarında yer almayı başaran dizinin sezona başrol değişiklikleri ve saat değişiklikleri ile başlaması ardından reytinglerde düşüş görüldü. Bu reytinglerin toparlanabilmesi için son olarak alınan flaş kararla birlikte dizinin yayın günü değiştirildi. Yemin dizisi 31 Ekim tarihinden itibaren her hafta Cumartesi ve Pazar günleri yayınlanacak.

Yemin dizisi 31 Ekim’den itibaren her Cumartesi ve Pazar 19.00’da Kanal 7 ekranlarında izleyicinin karşısına geçecek!



Son Güncelleme: 26.10.2020 20:04
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Kanal 7Yemin
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