Kanal 7 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 6 Nisan 2021 Salı Kanal 7 dizi, film ve programları

Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 ekranlarında dizi ve filmlerin yanı sıra birçok program ve yarışma ekranlara getiriliyor.
İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.
Kanal 7 ekranlarında Salı günü yayın akışı sabah 06:30’da Kanal’de Sabah programıyla başlıyor. Programda güne dair gelişmeler değerlendiriliyor. Saatler 11:50'yi gösterdiğinde Yaralı Kalbim dizisinin yeni bölümü izleyiciler ile buluşuyor. Daha sonra 15:20'de Masum dizisinin yeni bölümü yayınlanıyor. Akşam 18:00’de ise Haber Saati programıyla güne dair önemli haberler izleyicilere aktarılıyor.
Kanal 7 dizi yayın akışında Salı günü saatler 19:00’u gösterdiğinde sevilen dizi Emanet yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.
Kanal 7 27 Mart Cumartesi yayın akışı
06:30 KANAL 7 DE SABAH- HAFTA SONU
07:45 SÜPER KARDEŞLER
09:50 NURSAÇAN'LA SOHBETLER
13:00 YARALI KALBİM
15:00 DÜNYA TADI
16:00 MASUM
18:00 KANAL 7 HABER SAATİ
19:00 YEMİN
21:30 BERAT KANDİLİ ÖZEL
00:15 RÜYA PEŞİNDE: TAKKECİ BABA
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