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Kanal 7 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 6 Haziran 2021 Pazar Kanal 7 dizi, film ve programları

Kanal 7 yayın akışı, bugün nasıl olacak? Pazar Kanal 7 dizi, film ve programları haberiyle ilgili gündemde dikkat çeken yeni gelişmeler 6 Haziran 2021 Pazar günü basına aktarılmaya devam ediyor. Kanal 7 yayın akışı, bugün nasıl olacak? Pazar Kanal 7 dizi, film ve programları haberi güncel ayrıntılarını Haziran 6 Pazar günü ele aldığımız haberimizde okurlarımızla paylaştık. Siz de hemen okuyarak fikir sahibi olabilirsiniz.

06 Haziran 2021 Pazar 21:03
Kanal 7 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 6 Haziran 2021 Pazar Kanal 7 dizi, film ve programları
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Kanal 7 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 6 Haziran 2021 Pazar Kanal 7 ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Kanal 7 6 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 6 Haziran 2021 Pazar Kanal 7 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal 7 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Kanal 7 6 Haziran 2021 Pazar yayın akışı

  • 06:30Kanal 7’de Sabah
  • 07:50Kördüğüm
  • 09:50Nermin’in Enfes Mutfağı
  • 11:50Tatlı Bela
  • 14:20Mutfağım Şahane
  • 15:20Masum
  • 18:00Kanal 7 Haber Saati
  • 19:00Emanet
  • 21:20Yaralı Kalbim
  • 23:20Ah Kalbim
  • 01:20Emanet

Kanal 7 nasıl izlenir?

Kanal 7 ekranlarında 6 Haziran 2021 Pazar günü gündüz kuşağında yayınlar Kanal 7’de Sabah programı ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen Hint dizisi Masum ve Tatlı Bela dizisi yer alırken akşam kuşağında Yemin dizisi ekranlara geliyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Kanal 7 dizi yayın akışında 6 Haziran 2021 Pazar günü Emanet dizisi yayınlanacak. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına Kanal 7’de bugün ne var, Kanal 7 günlük yayın akışını araştırıyor. Kanal 7 6 Haziran 2021 Pazar günlük yayın akışında birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Kanal 7 televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal 7 canlı yayını takip edilebiliyor.

Kanal 7 canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Kanal 7 frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12095

Polarizasyon yatay

Symbol rate 4800

FEC 5/6

Kanal 7 hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 34

D-Smart: 27

Turksat Kablo TV: 27

Tivibu: 28


Son Güncelleme: 06.06.2021 21:03
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Anahtar Kelimeler:
Günlük Yayın AkışıDiziYayın AkışıKanal 7
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