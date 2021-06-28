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Kanal 7 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 28 Haziran 2021 Salı Kanal 7 dizi, film ve programları

28 Haziran Pazartesi 2021 tarihinde gündemde tartışmalara neden olan Kanal 7 yayın akışı, bugün nasıl olacak? Salı Kanal 7 dizi, film ve programları hakkında merak edilenler basına yansımaya devam ediyor. Kanal 7 yayın akışı, bugün nasıl olacak? Salı Kanal 7 dizi, film ve programları konusunda öğrenmek istediğiniz yeni bilgilere 28 Haziran 2021 Pazartesi tarihli güncel haberimizden ulaşabilirsiniz.

28 Haziran 2021 Pazartesi 12:02
Kanal 7 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 28 Haziran 2021 Salı Kanal 7 dizi, film ve programları
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Kanal 7 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Kanal 7 ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Kanal 7 28 Haziran 2021 Salı yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 28 Haziran 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal 7 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Kanal 7 28 Haziran 2021 Salı yayın akışı

06.30 Kanal 7’de Sabah

07.45 TV Filmi “Sevmiş Bulundum”

09.50 Nermin’in Enfes Mutfağı

12.00 Baş Tacım

14.20 Mutfağım Şahane

15.20 Masum

18.00 Kanal 7 Haber Saati

19.00 Baş Tacım

21.15 Sensiz Olmaz

23.20 Tv Filmi

01.20 Ah Kalbim

Kanal 7 nasıl izlenir?

Kanal 7 ekranlarında 28 Haziran 2021 Salı günü gündüz kuşağında yayınlar Kanal 7’de Sabah programı ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen Hint dizisi Masum yer alırken akşam kuşağında Emanet dizisi ekranlara geliyor. 28 Haziran 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Kanal 7 dizi yayın akışında 28 Haziran 2021 Salı günü Emanet dizisi yayınlanacak. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına Kanal 7’de bugün ne var, Kanal 7 günlük yayın akışını araştırıyor. Kanal 7 28 Haziran 2021 Salı günlük yayın akışında birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Kanal 7 televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal 7 canlı yayını takip edilebiliyor.

Kanal 7 canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Kanal 7 frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12095

Polarizasyon yatay

Symbol rate 4800

FEC 5/6

Kanal 7 hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 34

D-Smart: 27

Turksat Kablo TV: 27

Tivibu: 28


Son Güncelleme: 28.06.2021 12:02
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Anahtar Kelimeler:
DiziGünlükYayın AkışıKanal 7
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