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Kanal 7 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 27 Haziran 2021 Pazar Kanal 7 dizi, film ve programları

Gündeme hızlı bir giriş yaparak ilgi odağı haline gelen Kanal 7 yayın akışı, bugün nasıl olacak? Pazar Kanal 7 dizi, film ve programları haberi ile ilgili olarak merak edilen en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 27-06-2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

27 Haziran 2021 Pazar 15:24
Kanal 7 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 27 Haziran 2021 Pazar Kanal 7 dizi, film ve programları
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Kanal 7 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 27 Haziran 2021 Pazar Kanal 7 ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Kanal 7 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 27 Haziran 2021 Pazar Kanal 7 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal 7 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Kanal 7 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı

  • 06:30 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu
  • 07:45 Mağarada
  • 09:50 Muhabbet Kapısı
  • 11.50 Başkent Kulisi
  • 13:00 Kayıp Yıllar
  • 15:00 Dünyanın Tadı
  • 16:00 Masum
  • 18:00 Hafta Sonu Haberleri
  • 19:00 Yemin
  • 22:20 Sensiz Olmaz

Kanal 7 ekranlarında 27 Haziran 2021 Pazar günü gündüz kuşağında yayınlar Kanal 7’de Sabah programı ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen Hint dizisi Masum ve Tatlı Bela dizisi yer alırken akşam kuşağında Yemin dizisi ekranlara geliyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Kanal 7 dizi yayın akışında 27 Haziran 2021 Pazar günü Emanet dizisi yayınlanacak. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına Kanal 7’de bugün ne var, Kanal 7 günlük yayın akışını araştırıyor. Kanal 7 27 Haziran 2021 Pazar günlük yayın akışında birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Kanal 7 televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal 7 canlı yayını takip edilebiliyor.

Kanal 7 canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Kanal 7 frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12095

Polarizasyon yatay

Symbol rate 4800

FEC 5/6

Kanal 7 hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 34

D-Smart: 27

Turksat Kablo TV: 27

Tivibu: 28


Son Güncelleme: 27.06.2021 15:24
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Anahtar Kelimeler:
Günlük Yayın AkışıDiziYayın AkışıKanal 7
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