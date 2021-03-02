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Kanal 7 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 2 Mart 2021 Salı Kanal 7 dizi, film ve programları

Kanal 7 yayın akışı, bugün nasıl olacak? Salı Kanal 7 dizi, film ve programları konuları geçtiğimiz günlerde gündeme oturmuştu. Kanal 7 yayın akışı, bugün nasıl olacak? konusuyla ilgili olarak 2 Mart 2021 Salı tarihinde gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olmak için siz de haberimizi okuyabilirsiniz.

02 Mart 2021 Salı 06:05
Kanal 7 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 2 Mart 2021 Salı Kanal 7 dizi, film ve programları
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Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 ekranlarında dizi ve filmlerin yanı sıra birçok program ve yarışma ekranlara getiriliyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Pazar günü yayın akışı sabah 06:30’da Kanal’de Sabah programıyla başlıyor. Programda güne dair gelişmeler değerlendiriliyor. Saatler 11:20’yi gösterdiğinde sevilen program Gündüz Gece ekranlara geliyor. Daha sonra 14:40’ta Dünyanın tadı adlı program yayınlanıyor. Akşam 18:00’de ise Haber Saati programıyla güne dair önemli haberler izleyicilere aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında Cumartesi günü saatler 19:00’u gösterdiğinde sevilen dizi Yemin yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Kanal 7 21 Şubat Pazar yayın akışı

06:30 KANAL 7 DE SABAH-HAFTA SONU

07:45 HZ. RABİA

09:50 MUHABBET KAPISI

11:50 BAŞKENT KULİSİ

12:45 TATLI BELA

15:00 ÖZLEM TUNCA İLE DÜNYAYI GEZİYORUM

16:00 MASUM

18:00 HAFTA SONU HABERLERİ

19:00 YEMİN

19:40 YEMİN 

22:20 YARALI KALBİM 

00.30 TEKLİKELİ DENEY

23:30 GÜNDÜZ GECE

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 02.03.2021 06:05
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Anahtar Kelimeler:
GünlükFilmDiziYayın AkışıKanal 7
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