Kanal 7 Yaralı Kalbim oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri

Yaralı Kalbim Oyuncuları Kadrosu
Yaralı Kalbim Oyuncu Listesi
- Drashti Dhami – Geet
- Gurmeet Choudhary – Maan
- Vishal Thakkar -Manav
- Piyush Sahdev -Arjun Rathore
- Shalini Kapoor Sagar – Rano
- Vishal Thakkar -Manav
- Jaanvi Sangwan – Beeji
- Anju Mahendroo – Dadi
- Amit Jain – Ranveer
Yaralı Kalbim Oyuncu Kadrosu
Drashti Dhami – Geet
Geet, bir köyde doğmuş ve büyüme geleneği olan güzel bir kızdır. Geet üniversite eğitimine sadece 18 yaşında devam etti. Geet kendi geleneklerinden memnundur, bu nedenle üniversite hayatında kendi geleneklerine bağlı kalabilir. Geet, kendini ailesine adamış, onur ve haysiyet için yaşayan ve asla ailesini hayal kırıklığına uğratmak istemeyen bir kızdır.
Gurmeet Choudhary – Maan Singh Khurana
Maan sert ve kibirli biri gibi görünse de içi pamuk gibidir. Maan sıkıntı içinde Geet'i kurtardı.
Shalini Kapoor Sagar – Rano
Rano, genç yaşta evlenmiş, yumuşak huylu güzel bir kadındır. Ailesine çok bağlı olan Rano, herkesten önce ailesini düşünüyor. Rano artık hayatından memnun. Kızına da iyi bir hayat vermek istiyor.
Piyush Sahdev – Arjun Rathore
Arjun, kız kardeşi için Delhi'ye gelen Naintara'nın küçük erkek kardeşidir. Arjun risk almayı sever ve istediğini elde etmek için her şeyi yapacaktır. Arjun pervasız ve öfkeli bir adam olmasına rağmen, kız kardeşine aşırı derecede bağlıdır ve kız kardeşinin başına gelenlerden sonra intikam almaya karar verir.
Vishal Thakkar –Manav
Manav, Arjuna'nın yakın arkadaşıdır ve Rahibe Arjuna'nın düğününe geldiğinde, güzel Anvesha'ya aşık olur.
Samir Sharma – Dev
Karishma Randeva – Ex Naintara
Dev ile evli güzel bir kadındır.
Jaanvi Sangwan-Beeji
Anju Mahendroo – Dadi ma
Babaanne
Amit Jain – Ranveer
Ranveer Nandini’nin yakın arkadaşıdır.
Nikunj Malik – Anvesha Khurana
Anvesha Khurana, ailesinin en küçük kızı ve Maan'daki kız kardeşidir. Yaşayan bir kız olan Anvesha, yurtdışında okurken erkek kardeşinin Geet'le düğünü haberini alır ve Delhi'ye döner. Ağabeyinden Geet'i kıskanıyor.