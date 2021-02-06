Kanal 7 Yaralı Kalbim hafta sonu yayınlanıyor mu, saat kaçta?

Kanal 7 Yaralı Kalbim Dizisi Hafta Sonu Saat Kaçta Yayınlanıyor? 6 Şubat 2021 Kanal 7 Yayın Akışı!

6 Şubat 2021 Cumartesi günü Kanal 7 yayın akışı herkes tarafından merakla araştırılıyor. Özellikle televizyon ekranlarında Hint dizileri ile izlenme rekorları kıran Kanal 7 yeni bir Hint dizisine başladı. Yaralı Kalbim dizisi Kanal 7 ekranlarında en çok ilgi çeken içerikler arasında yer alıyorken, izleyiciler bununla beraber hafta sonu Yaralı Kalbim dizisinin saat kaçta olduğunu da merakla araştırıyor.

Ulusal kanallar arasında en çok izlenen ve araştırılan kanallar arasında yer alan Kanal 7 kanalının 6 Şubat 2021 tarihindeki yayın akışı izleyiciler tarafından merakla takip edilmekte. Yaralı Kalbim dizisinin başlamasının ardından herkes Kanal 7 kanalının hafta içi ve hafta sonu yayın akışında hangi dizi ve programların olduğunu merakla araştırıyorlar.

Kanal 7 6 Şubat yayın akışı

06:00 Kanal 7'de Sabah Hafta Sonu

07:45 Yüce Dağ Başında

09:50 Nursaçan'la Sohbetler

11:20 Gündüz Gece

13:00 Tatlı Bela

14:40 Dünyanın Tadı

16:00 Masum

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Yemin

21:15 Tatlı Bela

22.00 Yaralı Kalbim

23:30 Üvey Anne

Yaralı Kalbim Hint Dizisi Hafta Sonu Saat Kaçta Yayınlanıyor?

Kanal 7 ekranlarında yayın hayatına başlayan Yaralı Kalbim Hint dizisi hafta sonu saat kaçta yayınlandığı herkes tarafından merakla araştırılıyor.

Yaralı Kalbim adlı Hint dizisi hafta sonları saat 22.00’de ekranlarda izleyicilerle buluşuyor.