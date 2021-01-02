Kanal 7 uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? Kanal 7 canlı izleme linki

Herhangi bir TV kanalını izleyebilmek için frekans bilgilerini eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekir. Kanal 7 frekans bilgileri nedir? Kanal 7 polarizasyon, fec değerleri, sembol oranı ve uydusunun ne olduğu merak içerisinde araştırılıyor.
Bazı kanallara ait olan frekans bilgileri uydu alıcılarına göre değişmektedir. Bazılarındaysa bütün uydu alıcılarında aynı frekansı bilgilerinin girilmesiyle açılmaktadır.
Kanal 7 SD frekans bilgileri
Uydu: TÜRKSAT 4A
Frekans: 12095
Polarizasyon: YATAY
Sembol Oranı: 4800
FEC: 5/6
Kanal 7 HD frekans bilgileri
Uydu: TÜRKSAT 4A
Polarizasyon: YATAY
Sembol Oranı: 8333
FEC: 2/3
Kanal 7 canlı izle
Kanal 7 kanalını TV üzerinden izlenebildiği gibi resmi web adresi aracılığıyla da izlenebilmektedir.
Kanal 7 diğer kanallarda nerede?
Kanal 7 Digitürk'te 34. kanalda yer almaktadır.
Kanal 7 D-Smart'ta 27. kanalda yer almaktadır.
Kablo TV: KANAL 7 HD: 27. Kanal/ KANAL 7: 903. kanalda yer almaktadır.
Tivibu: KANAL 7: 28. Sırada / KANAL 7 HD: 317. sırada yer almaktadır.