Kanal 7 uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? Kanal 7 canlı izleme linki

Herhangi bir TV kanalını izleyebilmek için frekans bilgilerini eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekir. Kanal 7 frekans bilgileri nedir? Kanal 7 polarizasyon, fec değerleri, sembol oranı ve uydusunun ne olduğu merak içerisinde araştırılıyor.

Bazı kanallara ait olan frekans bilgileri uydu alıcılarına göre değişmektedir. Bazılarındaysa bütün uydu alıcılarında aynı frekansı bilgilerinin girilmesiyle açılmaktadır.

Kanal 7 SD frekans bilgileri

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 12095

Polarizasyon: YATAY

Sembol Oranı: 4800

FEC: 5/6

Kanal 7 HD frekans bilgileri

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 12103

Polarizasyon: YATAY

Sembol Oranı: 8333

FEC: 2/3

Kanal 7 canlı izle

Kanal 7 kanalını TV üzerinden izlenebildiği gibi resmi web adresi aracılığıyla da izlenebilmektedir.

Kanal 7 diğer kanallarda nerede?

Kanal 7 Digitürk'te 34. kanalda yer almaktadır.

Kanal 7 D-Smart'ta 27. kanalda yer almaktadır.

Kablo TV: KANAL 7 HD: 27. Kanal/ KANAL 7: 903. kanalda yer almaktadır.

Tivibu: KANAL 7: 28. Sırada / KANAL 7 HD: 317. sırada yer almaktadır.