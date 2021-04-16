Kanal 7 Ramazan ayı mukabele saatleri; Kanal 7 Mukabele ne zaman, saat kaçta?

Ülkemizde Ramazan geleneklerinden birisi de televizyonlarda yapılan mukabele yayınlarıdır. Bu sayede Kur’an okumaları daha fazla kişiye ulaşır ve bir arada olunmasa da manevi olarak bir arada olma hissi yaşanır. Özellikle evlere kapandığımız bu dönemde TV aracılığıyla yapılan mukabeleler daha da önem ve anlam kazanmıştır. Bir araya gelerek Kur’an okuma geleneği en güvenli ve sağlıklı şekilde yaşatılmaktadır. Mukabele yayını yapan kanallardan birisi de Kanal 7’dir. Kanal 7 her yıl olduğu gibi bu yıl da izleyicilerine mukabele yayını hazırlamıştır. Ramazan ayının henüz ilk günlerinde olduğumuz için hangi kanalda hangi yayın yapılıyor gibi sorular tam anlamıyla cevabını henüz ulaşmamaktadır. Mukabele yayınları ne zaman soruları yanıt ararken Kanal 7 ile bu soruyu sizin için haberimizde cevapladık.

Kanal 7 mukabele programı ne zaman?

Mukabele nedir?

Kanal 7’nin sevilen mukabele programı “Mukabele” ramazan ayı boyunca her gün 04.50’de ekrana gelmektedir. Mukabele dinlemek ya da katılmak isteyen izleyiciler sahurlarını yaptıktan sonra yayını Kanal 7’yi açarak izleyebilir.

Peygamberimiz ve Cebrail Aleyhisselam ‘ın bir araya gelerek Kur’an okuma geleneğinden günümüze kadar gelmiş bir sünnettir. Mukabelenin kelime anlamı karşılıklı konuşmadır. Kur’an mukabelesi ise Kur’an-Kerim’i bir kişinin yüksek sesle okuyup diğer kişilerin o kişiyi dinleyerek takip etmesidir. Mukabele, yalnızca Ramazan ayına özgü bir sünnet değildir. Yılın her zamanı mukabele gerçekleştirilebilir.

Mukabele esnasında uyulması gereken bazı görgü kuralları vardır. Bunlar;