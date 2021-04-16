Kanal 7 Ramazan ayı mukabele saatleri; Kanal 7 Mukabele ne zaman, saat kaçta?

Ülkemizde Ramazan geleneklerinden birisi de televizyonlarda yapılan mukabele yayınlarıdır. Bu sayede Kur’an okumaları daha fazla kişiye ulaşır ve bir arada olunmasa da manevi olarak bir arada olma hissi yaşanır. Özellikle evlere kapandığımız bu dönemde TV aracılığıyla yapılan mukabeleler daha da önem ve anlam kazanmıştır. Bir araya gelerek Kur’an okuma geleneği en güvenli ve sağlıklı şekilde yaşatılmaktadır. Mukabele yayını yapan kanallardan birisi de Kanal 7’dir. Kanal 7 her yıl olduğu gibi bu yıl da izleyicilerine mukabele yayını hazırlamıştır. Ramazan ayının henüz ilk günlerinde olduğumuz için hangi kanalda hangi yayın yapılıyor gibi sorular tam anlamıyla cevabını henüz ulaşmamaktadır. Mukabele yayınları ne zaman soruları yanıt ararken Kanal 7 ile bu soruyu sizin için haberimizde cevapladık.
Kanal 7 mukabele programı ne zaman?
Mukabele nedir?
Peygamberimiz ve Cebrail Aleyhisselam ‘ın bir araya gelerek Kur’an okuma geleneğinden günümüze kadar gelmiş bir sünnettir. Mukabelenin kelime anlamı karşılıklı konuşmadır. Kur’an mukabelesi ise Kur’an-Kerim’i bir kişinin yüksek sesle okuyup diğer kişilerin o kişiyi dinleyerek takip etmesidir. Mukabele, yalnızca Ramazan ayına özgü bir sünnet değildir. Yılın her zamanı mukabele gerçekleştirilebilir.
Mukabele esnasında uyulması gereken bazı görgü kuralları vardır. Bunlar;
- Okumaya başlamadan önce ağzı misvakla temizlemek
- Kur'an'ı mescit veya bir başka temiz yerde okumak.
- Kıbleye yönelmek.
- Allah Teala'nın: "Kur'an okuyacak olduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah'a sığın" ayeti (Nahl, 98) mucebince Kur'an okumaya başlarken euzü çekmek.
- Tevbe Suresi hariç her surenin başında besmele çekmek.
- Okunan Kur'an ayetlerini huşu ile dinleyip anlamları hakkında düşünmek.
- Sesi güzelleştirmek ve Kur'an'ı tane tane okumak.
- Aceleci davranmamak.
- Med kaidelerine uymak.