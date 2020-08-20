İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...
Emeklilere tam 1200 TL ödeme yapılacak!
Son Dakika
Emeklilere tam 1200 TL ödeme...
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!

Kanal 7 Güz Masalı dizisi kaç bölüm sonra final yapacak?

Okurlarımız tarafından merakla beklenen Kanal 7 Güz Masalı dizisi kaç bölüm sonra final yapacak? haberine dair gündemde yer alan yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Kanal 7 Güz Masalı dizisi kaç bölüm sonra final yapacak? haberinin tüm yeni gelişmeleri 20 Ağustos 2020 Perşembe günü haberlerimiz arasında yer alıyor.

20 Ağustos 2020 Perşembe 22:47
Kanal 7 Güz Masalı dizisi kaç bölüm sonra final yapacak?
Takip Et:

Güz Masalı dizisinin ne zaman biteceği merak edilmeye başlandı. Kanal 7 ekranlarındaki Hint dizisi Güz Masalı ilk bölümüyle büyük bir merak uyandırdı.

Güz Masalı kaç bölüm sürecek?

Güz Masalı dizisinin Hindistan’da yayınlanmış olduğu bölümleri 376 bölüm boyunca devam etti. Hindistan’daki diziler Türkiye’deki kadar uzun sürmemekte ve 20 dakikada bitmektedir. Ülkemizde de 20 dakikalık dizi mantıklı görülmediğinden 3 veya 4 bölüm birleştirilerek yayınlanmaktadır. Kanal 7 ekranlarında yayınlanacak Güz Masalı’nın 80 ila 100 bölüm arasında olması bekleniyor.

Güz Masalı dizisi ne zaman final yapacak?


Kanal 7 ekranlarında 16 Ağustos 2020 tarihinde ekranlara gelecek Güz Masalı dizisinin 90 bölüm devam etmesi bekleniyor. 16 Ağustos tarihinde başlayan dizi 16 Kasım 2020’ye kadar devam edecek. Dizinin 80 ila 100 bölüm sürmesi beklenirken, dizinin ciddi bir izlenme oranına ulaşması bekleniyor.

Güz Masalı ne zaman bitecek?

Hint dizileri Kanal 7 tarafından ekranlara taşınıyor. Anadolu yaşam tarzına benzeyen yapılardaki Hint dizileri son derece yüksek izlenme rakamlarına ulaşabiliyor. Bu sebeple Güz Masalı’nın Türkiye’de de rağbet görmesi bekleniyor. Ülkemizdeki birçok özel kanal dizisi yeteri kadar izlenmese de yeterli düzeyde reyting alamasa da yayın hayatına devam edecektir.

Güz Masalı dizisi sonrasında Kanal 7’de hangi Hint dizisi yayınlanacak?

Hint dizilerinin yayınlandığı Kanal 7’de Güz Masalı sonrasında da yeni bir Hint dizisiyle yoluna devam edebilir. Çok sayıda altenatife sahip Hint dizileri yoğun bir talep görüyor.



Son Güncelleme: 20.08.2020 22:47
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal 7Güz Masalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GDO Karakedi filmi bu akşam ekranlarda olacak
GDO Karakedi filmi bu akşam ekranlarda olacak
Babil dizisinden ayrılan Ozan Güven'in yerine gelecek isim belli oldu
Babil dizisinden ayrılan Ozan Güven'in yerine gelecek isim belli oldu
Netflix'in Türk yapımı dizisi Atiye'nin ikinci sezonundan ilk kareler paylaşıldı
Netflix'in Türk yapımı dizisi Atiye'nin ikinci sezonundan ilk kareler paylaşıldı
Thor: Karanlık Dünya filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Thor: Karanlık Dünya filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Maraşlı dizisinde Burak Deniz'e güzel oyuncu Alina Boz eşlik edecek
Maraşlı dizisinde Burak Deniz'e güzel oyuncu Alina Boz eşlik edecek
Bay Yanlış dizisine yakışıklı oyuncu Serhat Parıl dahil oldu
Bay Yanlış dizisine yakışıklı oyuncu Serhat Parıl dahil oldu

Popüler Haberler

2020 Yedek astsubay olma şartları nedir, kimler başvurabilir?
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 20 Ağustos 2020 Perşembe E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar? 2020 Vakıfbank emekli promosyon şartları
SGK rapor parası nasıl alınır? 2020 SGK rapor parası sorgulama işlemleri
Bankaların sicili bozuk olanlar için kredi imkanları ve kredi şartları
Kanal 7 Güz Masalı dizisi kaç bölüm sonra final yapacak?
Türk Telekom’dan paketlere özel 10 GB hediye internet
Playstation 5 fiyatı ne kadar? PS5 Türkiye satış fiyatı belli oldu!
Koronavirüste kimler daha fazla risk altında? Korona virüs nasıl bulaşır?
Mahkeme Mahkeme kredi kartlarının aidatlarının geri ödenmesi için emsal karar verdi.! O parayı geri alabilirsiniz
İşte Benim Stilim Who's The Best yarışmasında yarışacak isimler belli oldu!
Muharrem Ayı ne zamandır? Aşure günü hangi gündür? Aşure nasıl yapılır? Malzemeleri ve aşure tarifi
2020 Eurovision Şarkı Yarışması Ne Zaman Yapılacak? Türkiye Eurovision'dan Neden Çekildi?
Kaza Orucu nedir, ne zaman tutulur? Kaza orucunun niyeti ve zamanları
Blutv Kasım ayı yayın takvimi açıklandı!
Halkbank 2020 emekli promosyon ödeme tarihleri belli oldu
Emekli olmayan ve başvuru yapan herkese geri ödemesiz 2 Bin 135 TL!
Şubeye gitmeden kredi nasıl çekilir? Bankaların anında kredi başvuru şartları
Engelli raporu başvuru sorgulama işlemleri nasıl yapılır? 2020 sağlık bakanlığı engelli raporu sorgulama
Akbank 40.000 TL hemen onaylı anında acil kredi kampanyasına başvuru rekoru
Esnaf kredi borç erteleme imkanı 3 ay daha uzatıldı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.