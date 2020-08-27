Kanal 7 Güz Masalı Dizisi Javni Gerçek Adı Nedir? Sritji Jha Kimdir?

Kanal 7 Dizisi Güz Masalı Javni Gerçek Adı Nedir?

Kanal 7 ekranlarında yayınlanacak olan Hint dizisi Güz Masalı şimdiden büyük ilgi gördü. Dizide yer alan başrol karakter olan Javni karakterine hayat veren oyuncunun gerçek adı merak konusu oldu. Daha önce birçok Hint dizisinde ekranlarda yer almış olan Sritji Jha, Güz Masalı dizisinde Javni karakterine hayat vermektedir.

Sriti Jha Kimdir?

Hint dizilerinin vazgeçilmez ismi olan Sriti Jha, 26 Şubat 1986 yılında dünyaya gelmiştir. Hindistan’ın Begusarai şehrinde dünyaya gelen ünlü oyuncunun boyu 1,65’tir. İlk kez kamera karşısına 2006 yılında çıkmış ve Dhoom Machaao Doom adlı dizide oynamıştır. Günümüzde devam eden Kumkum Bahagya isimli dizisi bulunmaktadır. Birçok ödül alan oyuncunun erkek arkadaşı vardır ancak henüz evlenmemiştir.

Sriti Jha’nın Oynadığı Diziler

-2006 yılından 2008 yılına kadar Dhoom Machaao Dhoom dizisinde oynamıştır.

-2007 yılında Jiya Jale dizisinde Sunaina Kotak karakterine hayat vermiştir.

-2009 yılında Shaurya Aur Suhani dizisinde Suhani karakterini canlandırmıştır.

-2010 yılında Rakt Sambandh dizisinde Sandhya karakterine hayat vermiştir.

-2011 ile 2013 yılı arasında Dil Se Di Dua dizisinde Jhanvi/Sia karakterini canlandırmıştır.

-2013 yılında Balika Vadhu dizisinde yer almış ve Ganga karakterini canlandırmıştır.

-2014 yılında Kumkum Bhagya dizisinde Pragya Mehra karakterine hayat vermiştir.

-2017 yılında dizinin devamı olan Kundali Bhagya dizisinde yine Pragya Mehra karakterine hayat vermeye devam etmiştir.