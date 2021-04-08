Kanal 7 Emanet ne zaman final yapacak?

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Emanet dizisinin ne zaman final yapacağı ve neden final yapacağı herkes tarafından merakla araştırılıyor.

Emanet dizisi ne zaman final yapacak?

Oldukça büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Emanet dizisi yayınlandığı günden bu yana herkes tarafından sevilerek ve beğenilerek takip edilen diziler arasında yer alıyor. Dizinin sevenlerine ise kötü haber geldi. Emanet dizisi final yapma kararı aldı.

Emanet dizisinin final kararının ardından dizinin izleyicileri Emanet dizisinin ne zaman final yapacağıyla beraber kaç bölüm daha yayınlanacağını merakla araştırıyorlar.

Emanet dizisi kaç bölüm daha sürecek?

Kanal 7 ekranlarında uzun bir zamandan beri yayınlanan ve yapımcılığı Karamel Yapım tarafından üstlenilen Emanet dizisi, geçtiğimiz yıldan bu yana günlük bir dizi olarak oldukça güçlü bir dizi olmasıyla beraber Kanal 7 ekranlarında izleyicileriyle buluşuyordu. Dizinin final kararı almasının ardından izleyiciler kaç bölüm daha izleyeceklerini araştırmaya başladı. Emanet dizisi kaç bölüm devam edeceğine dair kesin bir bilgi yok. Ancak dizinin puan tablosu sürekli yükseliyor, "Emanet" dizisi sezon sonuna kadar sürebilir ve yaklaşık olarak 160. bölüme kadar ulaşabilir.

Emanet dizisi ne zaman bitiyor? Emanet dizisi ne zaman final yapıyor?

Kanal 7 genel olarak reyting rekorları yüksek olmasa da dizilerini uzun süre senaryosunun sonuna kadar yayınlamakta olan bir kanaldır. Hint dizileri devam etse de izlenmese de sonuna kadar devam etmektedir. Diğer kanalların yaptıklarına rağmen en çok Kanal 7 ve TRT’nin dizilerine oldukça sahip çıktıkları görülmektedir. Emanet dizisini ekranlara taşıyan Kanal 7, tahminen sezon sonuna kadar 150’ye yakın bölüm yayınlayacak. Şuan için Emanet dizisinin sezon sonuna kadar bitip bitmeyeceği yada yeni sezonda ekranlara gelip gelmeyeceği konusunda herhangi net bir bilgi bulunmuyor. Fakat Yemin dizisinin üçüncü sezonuna başladığını hesaplamış olursak, Emanet dizisinin de ikinci sezona kadar devam etmesi muhtemel görünüyor.