İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli pozlar veren Demet Özdemir, sosyal medyayı yıktı geçti
Son Dakika
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli...
SGK'dan flaş değişiklik! İşten çıkarmaya yönelik kullanılan Kod-29'da düzenlemeye gidildi
Son Dakika
SGK'dan flaş değişiklik! İşten çıkarmaya...
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...

Kanal 7 Emanet ne zaman final yapacak?

Emanet dizisi ne zaman final yapacak? Emanet dizisi kaç bölüm daha yayınlanacak? Emanet dizisi ne zaman bitecek? Emanet dizisi final mi yapıyor? Herkes tarafından merakla Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Emanet dizisinin ne zaman final yapacağıyla beraber kaç bölüm daha yayınlanacağı araştırılıyor. İşte Emanet dizisinin final yapacağı tarih...

08 Nisan 2021 Perşembe 20:38
Kanal 7 Emanet ne zaman final yapacak?
Takip Et:

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Emanet dizisinin ne zaman final yapacağı ve neden final yapacağı herkes tarafından merakla araştırılıyor.

Emanet dizisi ne zaman final yapacak?

Oldukça büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Emanet dizisi yayınlandığı günden bu yana herkes tarafından sevilerek ve beğenilerek takip edilen diziler arasında yer alıyor. Dizinin sevenlerine ise kötü haber geldi. Emanet dizisi final yapma kararı aldı.

Emanet dizisinin final kararının ardından dizinin izleyicileri Emanet dizisinin ne zaman final yapacağıyla beraber kaç bölüm daha yayınlanacağını merakla araştırıyorlar.

Emanet dizisi kaç bölüm daha sürecek?

Kanal 7 ekranlarında uzun bir zamandan beri yayınlanan ve yapımcılığı Karamel Yapım tarafından üstlenilen Emanet dizisi, geçtiğimiz yıldan bu yana günlük bir dizi olarak oldukça güçlü bir dizi olmasıyla beraber Kanal 7 ekranlarında izleyicileriyle buluşuyordu. Dizinin final kararı almasının ardından izleyiciler kaç bölüm daha izleyeceklerini araştırmaya başladı.  Emanet dizisi kaç bölüm devam edeceğine dair kesin bir bilgi yok. Ancak dizinin puan tablosu sürekli yükseliyor, "Emanet" dizisi sezon sonuna kadar sürebilir ve yaklaşık olarak 160. bölüme kadar ulaşabilir.

Emanet dizisi ne zaman bitiyor? Emanet dizisi ne zaman final yapıyor?

Kanal 7 genel olarak reyting rekorları yüksek olmasa da dizilerini uzun süre senaryosunun sonuna kadar yayınlamakta olan bir kanaldır. Hint dizileri devam etse de izlenmese de sonuna kadar devam etmektedir. Diğer kanalların yaptıklarına rağmen en çok Kanal 7 ve TRT’nin dizilerine oldukça sahip çıktıkları görülmektedir. Emanet dizisini ekranlara taşıyan Kanal 7, tahminen sezon sonuna kadar 150’ye yakın bölüm yayınlayacak. Şuan için Emanet dizisinin sezon sonuna kadar bitip bitmeyeceği yada yeni sezonda ekranlara gelip gelmeyeceği konusunda herhangi net bir bilgi bulunmuyor. Fakat Yemin dizisinin üçüncü sezonuna başladığını hesaplamış olursak, Emanet dizisinin de ikinci sezona kadar devam etmesi muhtemel görünüyor.




Son Güncelleme: 08.04.2021 20:38
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EmanetDiziKanal 7Emanet Dizisi Fİnal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ATV Bir Zamanlar Çukurova 91. bölüm izle tek parça
ATV Bir Zamanlar Çukurova 91. bölüm izle tek parça
Kanal D Camdaki Kız dizisi 1.bölüm tekrarları ne zaman yayınlanacak?
Kanal D Camdaki Kız dizisi 1.bölüm tekrarları ne zaman yayınlanacak?
Bir Zamanlar Çukurova 92. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 92. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Kıbrıs Kıbrıs Küvet katliamı nedir?
Bir Zamanlar Kıbrıs Kıbrıs Küvet katliamı nedir?
Mucize Doktor Demir diziden ayrıldı mı? Fırat Altunmeşe neden ayrıldı?
Mucize Doktor Demir diziden ayrıldı mı? Fırat Altunmeşe neden ayrıldı?
Show TV Sevcan'la Lezzet Yolunda formatı ne, sunucusu kim?
Show TV Sevcan'la Lezzet Yolunda formatı ne, sunucusu kim?

Popüler Haberler

Rüyada doğum veya hamilelik görmek anlamı ve yorumu
Kapıcı maaşları kaç para oldu? 2021 Kapıcı maaşları ne kadar oldu?
Bedelli askerlik kredisi için aranan şartlar nelerdir? 2021 Bedelli askerlik kredisi başvurusu nasıl olur?
Sgk işveren maliyet hesaplaması nasıl yapılır? 2021 Sgk işveren maliyeti ne kadar
Ptt emekli kredisi nasıl alınır? 2021 PTT'den Emeklilere 60 aya varan kredi
Stajyer maaşları ne zaman yatar? Stajyer maaşları ne zamana kadar yatar?
Şeker hastası malulen emekli olur mu? 2021 Şeker hastaları malulen emeklilik için ne yapmalı?
Hamilelik belirtileri tam olarak ne zaman başlar? 1 aylık hamilelik belirtileri nelerdir?
SGK silinen prim günleri geri alma mümkün mü? Emeklilik için silinen prim günleri alınabilir mi?
Muhtaç aylığı başvurusu nasıl yapılır? 2021 muhtaç aylığı alma şartları
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Hekimgah Ömer Hayyam kimdir? Bülent Alkış
Memur başka iş yaparsa cezası ne olur? Devlet memurları başka bir iş yapabilir mi?
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
İvana Sert Doya Doya Moda All Star'dan ayrıldı mı? Doya Doya Moda Ivana Sert neden yok, geri gelecek mi?
TJK 26 Mart 2021 Cuma at yarışı sonuçları
Twitter nasıl tt olunur, bir konu nasıl tt yapılır?
Moldova’da asgari ücret ne kadar? 2021 Yılı Moldova asgari ücret fiyatları
MEB 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı ve İOKBS ne zaman yapılacak?
Süt parası hangi şartlarda alınır, hangi bankadan alınır? 2021
Genç girişimci destek kredisi şartları 2021
Arıza Fatih kimdir? Gökay Müftüoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.