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Kanal 7 Emanet dizisine yeni gelen ve ayrılan oyuncular kimlerdir?

Kanal 7 tv programının sevilen dizisi olan Emanete yeni oyuncular geldi. Dizinin seyircileri tarafından kadroya yeni dahil olacak oyuncu merak konusu. Peki Emanet dizisine yeni gelen oyuncu kimdir?

10 Aralık 2020 Perşembe 00:09
Kanal 7 Emanet dizisine yeni gelen ve ayrılan oyuncular kimlerdir?
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Emanet dizisine yeni oyuncular gelmeye devam etmekte. Kanal 7 ekranlarında seyircisi ile buluşan dizinin kadrosunda sürekli değişiklikler olmakta. Başrolünde bulunan seher ile yaman tiplemesinin yeğenleri olan yusufun etrafında oluşan hayatı konu alan dizi ye yeni katılan ve diziden ayrılan oyuncular olmakta.  Dizinin izleyici kitlesi tarafından diziye dahil olan oyuncular ve diziden ayrılan oyuncular merak edilmekte.

 

Dizide rol alan kadro oyuncuları ve karakterleri şu şekilde; Halil İbrahim Ceyhan (yaman), Sıla Türkoğlu (seher), Berat Rüzgar Özkan (Yusuf), Gülderen Güler (Kiraz), Melih Özkaya (Ali), Gülay Özdem (ikbal), Hilal Yıldız (Zülal).

Emanet dizisine yeni katılan oyuncular bulunmakta ve izleyici kitlesi tarafından merak konusu haline gelmekte. Emanet dizisi yeni katılan oyuncular;

Mehmet Baştürk – Ozan hoca

 

Mehmet Baştürk 10 Mayısıs 1993 Kıbrıs da dünyaya gelmiştir. Emanet dizisinde müzik öğretmeni Ozan karakteri ile karşımıza gelmektedir. Daha önce birçok film de rol alan oyuncumuz yeteneği ile akıllarda yer etmiş aynı zamanda beğenilen ve sevilen bir oyuncumuzdur. Rol aldığı filmler arasında; Hayat Fakültesi, araf3, kusursuz cinayet ve siyah incinin sırrı bulunmaktadır. Emanet dizisi kadrosuna ozan karakteri ile katılan oyuncumuzun gelişi yaman ve seheri oldukça gerecek ve sinir edecektir.

Emanet dizisinden ayrılan oyuncular

 Emanet dizisine dahil olan oyuncuların yanı sıra diziden ayrılan oyuncularında olması beklenmektedir. Dizide şuan için kaybolan, uzaklaşan, ölen vs gibi konulardan bahsedilmese de zaman içerisinde değişimler olacağı beklenmekte ve diziden ayrılan isimlerin duyurulacağı bilinmektedir.

 



Son Güncelleme: 10.12.2020 00:09
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Anahtar Kelimeler:
EmanetKanal7
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