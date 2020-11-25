İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
24 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde hastaneye yatan kişi sayısı 7 bin 381 oldu
Son Dakika
24 Kasım vaka tablosu açıklandı!...
Türkiye'nin ilk yerli aşısı Tetanos-Difteri'nin çalışmaları tamamlandı
Türkiye'nin ilk yerli aşısı Tetanos-Difteri'nin...
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu
Son Dakika
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada...
Huawei, alt markası Honor'u 15.2 milyar dolara resmen sattı
Huawei, alt markası Honor'u 15.2...

Kanal 7 Emanet dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?

Basın bülteninin ilk sıralarında bir süre yer alan ve birçok kişinin merak ettiği Kanal 7 Emanet dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı? ile ilgili güncel ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Siz de Kanal 7 Emanet dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı? hakkında tüm yeni gelişmeleri 25 Kasım 2020 Çarşamba tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

25 Kasım 2020 Çarşamba 18:00
Kanal 7 Emanet dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
Takip Et:

Emanet Dizisinin Konusu:

Dizinin konusu babasız ve annesiz kalan Yusuf’ u himayesi altına alıp korumaya çalışan Yaman ile Seher’ in hikayesini anlatmaktadır. Seher, Yusuf’ un annesinin kardeşidir Yaman ise Yusuf’ un kardeşidir. Yaman ve Seher Yusuf’ a sahip çıkmaya çalışırken birbirlerine olan duyguları da yavaş yavaş yetişmektedir.

 

Oyuncuların Sergilediği Performans:


Dizinin başrolleri İbrahim Ceylan ile Sıla Türkoğlu’ dur. Canlandırdıkları karakterler başlarda birbirine düşmanca yaklaşmaktadırlar ama yavaş yavaş birbirlerine ilgi duymaya başlarlar, ikilinin ileri zamanlarda yaşayacağı aşk ise dillerden düşmeyecek gibi gözükmekte. Oyuncuların sergilediği performansa bakıldığında ise gayet güzel bir oyunculuk sergilediklerini söylemek mümkün. Fakat dizi günlük olduğu için bölüm yetiştirme çabası ile birkaç hata yaşanmıyor değil.

 

Dizi İzlenme Oranları ve Beğenisi:

Hafta içi günlerinde 19. 00’ da izleyicisi ile buluşan dizinin iyi oranlara ulaştığını söylemek mümkün, Eylül ayında iken dizi izlenme oranlarında 1. 5 puanlık bir ilerleme kaydederken Ekim ayında kaydettiği ilerleme 2.00 civarına yaklaşmıştır. Ülkece etkilendiğimiz covid-19  nedeni ile uzun süreli olarak çoğu dizinin çekimine ara verilmişti ve bu dizi severleri televizyondan bayağı bir uzaklaştırmıştır. Bu nedenle olsa gerek ki büyük yapımların bile izlenme oranları çokça düşmüştür. Önek vermek gerekirse Kuruluş Osman’ a bakıldığında dizinin izlenme oranı %15. 00 civarındaydı ama girilen dönemde dizinin izlenme oranı %9. 00 civarlarına kadar bir düşüş yaşadı. Yani dönemin normale dönmesi ile birlikte dizinin izlenme oranında artacağı düşünülmektedir.

 



Son Güncelleme: 25.11.2020 18:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Emanet Dizisi KonusuEmanet Dizisi Konusu|Emanet Dizisi Oyuncuları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?
Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel dizisine dahil oluyor iddiası heyecanlandırdı
Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel dizisine dahil oluyor iddiası heyecanlandırdı
Çukur Selim Koçavalı ölüyor mu? Öner Erkan diziye veda mı ediyor?
Çukur Selim Koçavalı ölüyor mu? Öner Erkan diziye veda mı ediyor?
Sağ Salim filminin konusu nedir? Sağ Salim konusu ve oyuncuları
Sağ Salim filminin konusu nedir? Sağ Salim konusu ve oyuncuları
Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre hakkında bilgiler
Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre hakkında bilgiler
Yasak Elma'ya Gamze Süner Atay'da dahil oldu!
Yasak Elma'ya Gamze Süner Atay'da dahil oldu!

Popüler Haberler

Kanal 7 Emanet dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
Zümrüdüanka dizisi Nezaket kimdir? Simge Selçuk'un hayatı ve rol aldığı yapımlar
Zümrüdüanka dizisi oyuncuları kim kimdir? Zümrüdüanka dizi oyuncuları ve karakterleri
Zümrüdüanka Rüstem kimdir? Gerçek adı nedir? Serhat Özcan hakkında bilgiler
Zümrüdüanka Saniye kimdir? Gerçek adı nedir? Sebahat Kumaş hakkında bilgiler
Memur başka işte çalışabilir mi? Memurun başka işte çalışma cezası var mı?
Zümrüdüanka Avukat Ejder kimdir? Gerçek adı nedir? Ahmet Kaynak hakkında bilgiler
Zümrüdüanka Fitnat kimdir? Fitnat'a ne oldu? Mine Kılıç diziden neden ayrılıyor?
Zümrüdüanka Niyazi Çavuş kimdir? Gerçek adı nedir? Korkmaz Arslan hakkında bilgiler
Zümrüdüanka İhsan kimdir? Gerçek adı nedir? Serkan Acay hakkında bilgiler
Direkt eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır? Kodla ücretsiz maske alımı
Konut kredisi faiz oranlarında son durum ne oldu? Bankaların konut kredisi faiz oranları düşmeye devam ediyor
Emeklilere avantajlı kredi kartı veren bankalar
KPSS lise mezunu sınavları ne zaman? ÖSYM KPSS Sınav Takvimi 2020
Yasak Elma neden yayınlanmıyor? Sezon finali mi yaptı? Yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?
Beyaz Show yayın tarihi belli oldu mu? 2020 Beyaz show hangi kanalda, ne zaman başlayacak?
Zümrüdüanka Deniz kimdir? Gerçek adı ne? Sahra Şaş rol aldığı yapımlar
Zümrüdüanka Canan kimdir? Gerçek adı nedir? Ebru Ünlü hakkında bilgiler
Kalk Gidelim neden yok? TRT 1 Kalk Gidelim dizisi bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
Şok Market'de satılan Alcatel 1T 10'' tablet nasıl, alınır mı? Alcatel 1T 10'' tablet Şok Market'de satışı başladı
Zümrüdüanka dizisinden ayrılan isimler belli oldu

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.