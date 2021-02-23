Kanal 7 Emanet 122. Bölüm Özeti ve Fragmanı

Kanal 7'nin sevilen dizisinde bu hafta neler yaşanacak? İzleyicilerinin merakla beklediği bu sorunun yanıtı ve yayınlanan fragmana haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yeni bölümü 23 Şubat Salı günü yayınlanacak olan dizinin fragmanında İkbal'in Yaman ve Seher için yapmış olduğu planların suya düştüğünü ve bu yüzden yeni planlar yaparak harekete geçtiğini görüyoruz. Peki, yeniden harekete geçen İkbal'in bu sefer yaptığı planlar işe yarayacak mı?

Seher ile Yaman kurdukları yeni hayatlarına alışma sürecindeyken, İkbal'in planları yolunda gitmez ve hiç beklemediği bir yerden aldığı darbe onu çok şaşırtır.

Emanet 122. bölüm fragmanı