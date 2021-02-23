İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...

Kanal 7 Emanet 122. Bölüm Özeti ve Fragmanı

Kanal 7'de ekranlara gelen Emanet dizisinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 23 Şubat Salı günü yayınlanacak olan yeni bölümde neler yaşanacak? İşte tüm detaylar...

23 Şubat 2021 Salı 01:42
Kanal 7 Emanet 122. Bölüm Özeti ve Fragmanı
Takip Et:

Kanal 7'nin sevilen dizisinde bu hafta neler yaşanacak? İzleyicilerinin merakla beklediği bu sorunun yanıtı ve yayınlanan fragmana haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yeni bölümü 23 Şubat Salı günü yayınlanacak olan dizinin fragmanında İkbal'in Yaman ve Seher için yapmış olduğu planların suya düştüğünü ve bu yüzden yeni planlar yaparak harekete geçtiğini görüyoruz. Peki, yeniden harekete geçen İkbal'in bu sefer yaptığı planlar işe yarayacak mı?

Seher ile Yaman kurdukları yeni hayatlarına alışma sürecindeyken, İkbal'in planları yolunda gitmez ve hiç beklemediği bir yerden aldığı darbe onu çok şaşırtır.

 

Emanet 122. bölüm fragmanı





Son Güncelleme: 23.02.2021 01:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EmanetFragmanKanal 7
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor kadrosuna dahil olan Çağman Çatay kimdir, kaç yaşında?
Survivor kadrosuna dahil olan Çağman Çatay kimdir, kaç yaşında?
Kalben kimdir? Şarkıcı Kalben hakkında bilgiler
Kalben kimdir? Şarkıcı Kalben hakkında bilgiler
Sadakatsiz dizisine bomba transfer! Cemal Hünal, Sadakatsiz'de!
Sadakatsiz dizisine bomba transfer! Cemal Hünal, Sadakatsiz'de!
Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç Hollywood projesinde görev alacak!
Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç Hollywood projesinde görev alacak!
ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da bir isim daha ayrılıyor!
ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da bir isim daha ayrılıyor!
Karınca Adam filmi konusu ve oyuncuları
Karınca Adam filmi konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

Kanal 7 Emanet 122. Bölüm Özeti ve Fragmanı
Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak?
Akrep dizisi final mi yapacak?
1 Mart Kafeler açılacak mı?
Selçuklu Devleti hangi takvimi kullandı?
WhatsApp gizlilik politikasını kabul etmezseniz hesabınıza ne olacak?
Rüyada saç boyatma görmek ne demek, amca görmek ne anlama gelir?
Ripple davası sonucu ne oldu? Ripple davasında son durum belli oldu mu?
E-devletten aile hekimi değiştirme nasıl yapılır? 2021 Aile Hekimi değişimi yapma e-devlet
2021 Çiftçiye gübre ve mazot desteğinden nasıl yararlanılır? Gübre ve mazot desteğinin başvuru tarihi ve başvuru şartları
PTT tebligat sorguma ve tebligat takibi işlemleri
Survivor 2020'ye katılması kesinleşen ünlüler gönüllüler yarışmacıları listesi
Nargile kafeler ve eğlence mekanları açılacak mı, ne zaman açılacak?
Bayraklı Şehir Hastanesi ne zaman hizmete açılacak? İnşaat ne zaman bitecek?
Payitaht Abdülhamid Bidar Sultan'a ne oldu, neden yok? Özlem Conker diziden neden ayrıldı?
Mazeret izni nedir, nasıl alınır? Mazeret izni alma şartları 2021
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 23 Şubat 2021 Salı
23 Şubat 2021 Salı evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? Şubat 2021 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste
Kurtlar Vadisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak?
TRT EBA Tv ders tekrarı saati 23 Şubat 2021 Salı
Yaralı Kalbim 20. Bölüm Özeti ve Fragmanı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.