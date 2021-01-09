Kanal 7 canlı yayın akışı 9 Ocak 2021 Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara getiriyor. Her hafta milyonlarca kişi Kanal 7 ekranlarında yayınlanan dizi ve filmler ile heyecan dolu yarışma programlarını takip ediyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde birbirinden önemli yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler sevdikleri yapımları anında izleyebilmek için “Kanal 7’de bugün ne var?” sorunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Cumartesi günü izleyiciler 06:30’da güne Kanal 7’de Sabah programıyla merhaba diyecek. Ardından 09:50’de Nursaçan’la Sohbetler programları ekranlara gelirken saatler 13:00'ı gösterdiğinde Bir Garip Aşk dizisi ekranlara gelecek. 14:40’da Dünyanın Tadı programı ekranlara gelirken saatler 18:00’i gösterdiğinde Kanal 7 Hafta Sonu Haberleri yayınlanacak.

Kanal 7 dizi yayın akışı içerisinde Cumartesi günü saat 19:00’da Yemin dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Kanal 7 9 Ocak 2021 Cumartesi yayın akışı

06:30 KANAL 7 DE SABAH - HAFTA SONU

07:45 TV FLİMİ "ZİYA'NIN AĞIDI"

09:50 NURSAÇAN'LA SOHBETLER

11:20 GÜNDÜZ GECE

13:00 BİR GARİP AŞK [T]

14:40 DÜNYANIN TADI

16:00 MASUM

18:00 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERİ

19:00 YEMİN [YENİ BÖLÜM]

21:15 BİR GARİP AŞK

23:30 YABANCI SİNEMA 'KİMLİKSİZ'

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