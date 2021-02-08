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Kanal 7 canlı yayın akışı 8 Şubat 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türkiye basınında kritik öneme sahip olan Kanal 7 canlı yayın akışı Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkındaki haberimize dair güncel ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 8 Şubat günü yayınladığımız haberimizi okuyarak, konusunda yeni bilgileri edinin.

08 Şubat 2021 Pazartesi 00:00
Kanal 7 canlı yayın akışı 8 Şubat 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği yayınları ekranlara taşıyor. Dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen programları da ekranlara getiren Kanal 7 yayın akışı içerisinde başarılı yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler her hafta takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Pazartesi günü yayın akışı sabah 06:30’da Kanal 7’de Sabah programıyla başlıyor. Gündeme dair değerlendirmelerin yapıldığı programın ardından öğle seansında saat 11:40’ta Tatlı Bela dizisi ekranlara geliyor. Saatler 18:00’i gösterdiğinde günün önemli başlıkları Haber Saati’nde değerlendiriliyor. 

Kanal 7 Pazartesi dizi yayın akışında sevilen dizi Emanet yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisini sunuluyor.

Kanal 7 8 Şubat 2021 Pazartesi yayın akışı

06:30 KANAL 7’DE SABAH ( HABER)

07:45 TV FİLMİ

08:45 KÖRDÜĞÜM (DİZİ)

10:40 CELAL OĞLAN (DİZİ)

11:40 TATLI BELA (TEKRAR)

14:20 MUTFAĞIM ŞAHANE (CANLI YAYIN)

15:20 MASUM (YENİ BÖLÜM)

18:00 KANAL 7 HABER SAATİ

19:00 EMANET ( YENİ BÖLÜM)

21:20 YARALI KALBİM ( YENİ BÖLÜM)

23:20 AH KALBİM ( DİZİ )

01:15 EMANET ( TEKRAR)

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 08.02.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
DiziGünlükYayın AkışıKanal 7
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