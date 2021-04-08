Kanal 7 canlı yayın akışı 8 Nisan 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7, her hafta birbirinden başarılı yapımları ekranlara getiriyor. Kanal 7 yayın akışı içerisinde dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen yarışmalar yer alıyor. Her hafta milyonlarca kişi Kanal 7 ekranlarını takip ediyor.
İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımları kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
Kanal 7 ekranlarında Cumartesi yayın akışı sabah 06:30’da Kanal 7’de Sabah adlı programla başlıyor. Programda günün önemli gelişmelerine dair bilgiler aktarılıyor. Ardından saatler 11:30’u gösterdiğinde sevilen TV Filmi ekranlara getiriliyor. Saatler 15:20’yi gösterdiğinde sevilen Masum yayınlanıyor. 18:00’de Haber Saati başlarken programda gün içerinde olan önemli gelişmeler izleyicilere aktarılıyor.
Kanal 7 dizi yayın akışında ise 19:00’de sevilen dizi Emanet yeni bölümüyle dizi severlerin beğenisine sunuluyor.
Kanal 2 Nisan Cuma yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 TV Filmi
09:30 Cuma Sohbetleri
13:20 Dizi 'Yaralı Kalbim' Yeni Bölüm
15:20 Masum (Yeni Bölüm)
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Dizi "Emanet" (Yeni Bölüm)
21:30 Dizi "Tatlı Bela"
23:10 TV Filmi
01:00 Dizi "Ah Kalbim"
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