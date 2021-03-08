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Kanal 7 canlı yayın akışı 8 Mart 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7 canlı yayın akışı Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar basına aktarıldığı ilk günden beri büyük ilgi topladı. Yeni gelişmeleriyle de dikkat çeken Kanal 7 canlı yayın akışı Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinde Mart 8 2021 günü son durum ne oldu merak ediyorsanız hemen haberimizi okuyarak ayrıntılar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

08 Mart 2021 Pazartesi 00:00
Kanal 7 canlı yayın akışı 8 Mart 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal 7, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği yayınları ekranlara taşıyor. Dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen programları da ekranlara getiren Kanal 7 yayın akışı içerisinde başarılı yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler her hafta takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 8 Mart 2021 3 Mart Çarşamba yayın akışı;

06:30 KANAL 7’DE SABAH (Hafta Sonu)

07:45 TV FİLMİ

09:30 NERMİN'İN ENFES MUTFAĞI

11:50 TATLI BELA (TEKRAR)

14.20 MUTFAĞIM ŞAHANE (CANLI YAYIN)

15:20 MASUM (YENİ BÖLÜM)

18:00 KANAL 7 HABER SAATİ

19:00 EMANET ( YENİ BÖLÜM)

21:20 YARALI KALBİM ( YENİ BÖLÜM)

23:10 TV FİLMİ

01:00 AH KALBİM

 

KANAL 7 Canlı İzlemek İçin; https://www.kanal7.com/canli-izle



Son Güncelleme: 08.03.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
DiziGünlükYayın AkışıKanal 7
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