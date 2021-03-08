Kanal 7 canlı yayın akışı 8 Mart 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği yayınları ekranlara taşıyor. Dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen programları da ekranlara getiren Kanal 7 yayın akışı içerisinde başarılı yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler her hafta takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 8 Mart 2021 3 Mart Çarşamba yayın akışı;

06:30 KANAL 7’DE SABAH (Hafta Sonu)

07:45 TV FİLMİ

09:30 NERMİN'İN ENFES MUTFAĞI

11:50 TATLI BELA (TEKRAR)

14.20 MUTFAĞIM ŞAHANE (CANLI YAYIN)

15:20 MASUM (YENİ BÖLÜM)

18:00 KANAL 7 HABER SAATİ

19:00 EMANET ( YENİ BÖLÜM)

21:20 YARALI KALBİM ( YENİ BÖLÜM)

23:10 TV FİLMİ

01:00 AH KALBİM

KANAL 7 Canlı İzlemek İçin; https://www.kanal7.com/canli-izle