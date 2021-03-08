Kanal 7 canlı yayın akışı 8 Mart 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal 7, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği yayınları ekranlara taşıyor. Dizi ve filmlerin yanı sıra sevilen programları da ekranlara getiren Kanal 7 yayın akışı içerisinde başarılı yapımlar yer alıyor.
İzleyiciler her hafta takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.
Kanal 7 8 Mart 2021 3 Mart Çarşamba yayın akışı;
06:30 KANAL 7’DE SABAH (Hafta Sonu)
07:45 TV FİLMİ
09:30 NERMİN'İN ENFES MUTFAĞI
11:50 TATLI BELA (TEKRAR)
14.20 MUTFAĞIM ŞAHANE (CANLI YAYIN)
18:00 KANAL 7 HABER SAATİ
19:00 EMANET ( YENİ BÖLÜM)
21:20 YARALI KALBİM ( YENİ BÖLÜM)
23:10 TV FİLMİ
01:00 AH KALBİM
KANAL 7 Canlı İzlemek İçin; https://www.kanal7.com/canli-izle
Son Güncelleme: 08.03.2021 00:00